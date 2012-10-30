Обжегшись на выборах в США, ОБСЕ оторвалась на выборах в Украине

О том, что определенные претензии к наблюдателям на выборах, и, прежде всего, от так называемых трансатлантических структур, были и есть, и их много, говорит хотя бы тот факт, что о них в открытую многие говорили еще до выборов.

Николай Азаров, премьер-министр Украины, лидер Партии Регионов:

У нас подавляющее большинство приехало конечно абсолютно объективных наблюдателей и мы их приветствуем... Но есть отдельные наблюдатели, которые бы очень хотели, чтобы Партия регионов выборы проиграла.

Острое заявление премьера Украины, в котором он обвинил часть наблюдателей в прямом и грубом вмешательстве во внутриполитические процессы в государстве, совсем небеспочвенно.

И рядовые наблюдатели от мало кому известной, но весьма активной «Канадской миссии на выборах в Украине 2012», и статусные персоны, вроде генерального секретаря Совета Европы Янгланда, не раз в предвыборные недели позволяли себе высказывания непозволительные. Эти деятели заочно предсказывали непризнание «мировым сообществом» выборов и, как следствие, сулили Украине всяческие неприятности в случае... если итоги тамошних выборов покажутся наблюдателям не соответствующими.

Нейл Саймон, представитель по связям с общественностью ПА ОБСЕ, наблюдатель на парламентских выборах в Украине 2012:

Мы стараемся воздержаться от вынесения любых суждений, от заявлений, которые могли бы рассматриваться в качестве предварительных оценок на этих выборах... Но ОБСЕ всегда готова прокомментировать целый ряд факторов, связанных со свободой прессы, свободой участников политического процесса, свободой собственно выборов, которые должны быть всеобщими и открытыми для участия всех.

То есть, даже не вынося вердикта, господин наблюдатель сказал достаточно для того, чтобы понять, каким этот вердикт мог бы быть. И вот подобное отношение, превращение иностранных наблюдателей и тех, кто стоит за ними, в одну из сторон политической борьбы, и привело к тому, что наблюдение на выборах было запрещено...

Правда, сделать это позволили себе отнюдь не в Украине, а в США. Там прокурор штата Техас в характерной манере пригрозил тюремным сроком всякому наблюдателю, кто хотя бы приблизится к участкам ближе, чем на тридцать метров. Так и сказал: наблюдатель, кто такой, давай, до свидания... И предложил единственно разрешенную с точки зрения Техаса форму для зарубежных экспертов узнать особенности национальных выборов.

Грег Эбботт, прокурор штата Техас (США), в открытом письме главе миссии наблюдателей ОБСЕ в Соединенных Штатах Дану Эвертсу:

Если же члены ОБСЕ желают больше узнать об американском избирательном процессе, чтобы улучшить свои собственные демократические системы, то они могут обсудить с властями Техаса те меры, которые были приняты для обеспечения безупречного выборного процесса [в штате].

И такое поведение прокурора Техаса во многом объясняется поведением самих наблюдателей от западных стран и структур ранее. Дело в том, что именно Западная Европа, долгие годы критиковавшая всех за своими пределами за несоблюдение стандартов, вводить эти стандарты все эти годы отказывалась.

А раз нет стандарта единого, то работа наблюдателей сама собой приобретает стандарты двойные. Что позволяет в некоторых странах, например, в США, если не все, то многое. А в других — наоборот. Вот и двусмысленный вердикт за авторством ОБСЕ по выборам в Украине, стране с отношением к которой в ЕС пока не определились, говорит только об одном: наблюдатели ОБСЕ, как по команде, тоже не определились. И уж точно к самим выборам это заключение отношения со всей очевидностью не имеет никакого.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

На протяжении ряда лет республика Беларусь предлагала ОБСЕ разработать четкие и понятные критерии проведения избирательной компании. Мы анализировали и международный опыт и хотели сделать вместе с нашими партнерами ОБСЕ четкие правила, которые бы обеспечили прозрачность данного процесса. К сожалению, в процессе этой работы мы столкнулись с тем, что избирательные процессы в целом ряде стран имеют системные недостатки. В частности, речь идет о США.