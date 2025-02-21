Головченко: я уверен, что страны Запада видят Африку как источник ресурсов для их экономик и рынок сбыта для их товаров

У цэнтры ўвагі на перамовах – эканоміка. У нашых краін велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва. У першую чаргу ў сферы сельскай гаспадаркі. Кааперацыя паміж Беларуссю і Угандай у гэтай галіне можа надаць магутны імпульс росту вытворчасці прадуктаў харчавання. І як вынік – павелічэнню экспарту, адзначыў Раман Галоўчанка.

Сёння ў фармаце тэт-а-тэт Раман Галоўчанка сустрэўся з прэзідэнтам Уганды, якому перадаў пасланне ад Аляксандра Лукашэнкі. У ім беларускі лідар выказаў упэўненасць у тым, што сумеснымі намаганнямі мы створым спрыяльную аснову для пераводу адносін на новы якасны ўзровень. Пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння абмяркоўвалі і ўдзельнікі дэлегацый.

Раман Галоўчанка, прэм’ер-міністр Беларусі:

Уганда, как всем известно, – это жемчужина Африки. Африка освободилась от оков колониализма, но страны Запада не избавились от колониальной психологии. Я уверен, что страны Запада по-прежнему видят Африку как источник ресурсов для их экономик и рынок сбыта для их товаров. Мы же в Беларуси исповедуем другой подход. Мы приходим к вам как партнеры и как друзья. И готовы поделиться всем, что у нас есть.

Доўгія гады Уганда была калоніяй, яе эканоміка працавала на іншыя краіны і практычна не развівалася. Сёння дынаміка росту адзначана па асноўных галінах. Краіна праводзіць інтэнсіўную мадэрнізацыю, умацоўвае і адкрывае новыя вытворчасці. Тут нам ёсць чым дапамагчы і падзяліцца. У Беларусі і Уганды велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва.