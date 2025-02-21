Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды

Доўгія гады гэтая дзяржава была калоніяй, яе эканоміка працавала на іншыя краіны і практычна не развівалася. Сёння дынаміка росту адзначана па асноўных галінах. Краіна праводзіць інтэнсіўную мадэрнізацыю, умацоўвае і адкрывае новыя вытворчасці. Тут нам ёсць чым дапамагчы і падзяліцца. У Беларусі і Уганды велізарны патэнцыял для развіцця супрацоўніцтва. У прыярытэце – сельская гаспадарка, а таксама навука і тэхніка.

Сяргей Лукашэвіч, першы намеснік міністра замежных спраў Беларусі:

Африка в настоящий момент переживает ренессанс. Мы в Беларуси четко понимаем, в чем нуждаются страны этого континента. В технологиях, в развитии сельского хозяйства, промышленного сектора и так далее, и сверх, и более того. Сегодня мы здесь в Уганде большой делегации, которую возглавляют премьер-министры нашей страны для того, чтобы посмотреть, как мы друг другу можем быть полезны. Задачи, которые ставит и Президент, и руководитель правительства нашей страны, безусловно, будут выполнены. Задачи эти всем хорошо известны. Мы сотрудничаем с теми странами, с которыми входим в группу многополярного мира.

Актуальныя пытанні ўзаемадзеяння на перамовах абмяркоўваюць таксама члены афіцыйных дэлегацый. Па выніках сустрэч плануецца падпісанне важкага пакета дакументаў. Яны адкрыюць новыя перспектывы супрацоўніцтва ў сферах эканомікі, энергетыкі, АПК і адукацыі.