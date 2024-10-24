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Головченко примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

24 октября 2024 13:53
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Дни Минска проходят в Санкт-Петербурге. Запланирована обширная деловая и культурная программы. Ключевым событием станет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга, в нем примет участие премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга-2

Стороны планируют комплексно обсудить аспекты двустороннего сотрудничества. Мы намерены наращивать поставки коммунальной техники и участвовать в программе обновления парка общественного транспорта Санкт-Петербурга. Есть не мало совместных проектов в таких направлениях как медицина, фармацевтика, наука и образование.

Головченко примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Санкт-Петербург – один из ключевых партнеров среди регионов России. Четвертое место по экспорту занимает. Поэтому, конечно же, не будем ограничиваться вопросами повестки Совета и используем этот случай для предметной отработки всех возможностей расширения сотрудничества по своим направлениям. Привезти должны конкретные проекты, договоренности и наработки.

В историческом парке «Моя Россия» в Санкт-Петербурге будет развернута ярмарка предприятий-производителей белорусских товаров. На культурной афише – художественная выставка и оперная постановка. Состоится и дружественный спортивный матч.

# Роман Головченко # Беларусь-Россия

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