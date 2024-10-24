Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси стартует 21 января 2025 года

Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Беларусь. Об этом сообщает ЦИК РБ.

По информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование начнется 21 января 2025 года. Основной день выборов президента Беларуси назначен на 26 января следующего года.

Для организации проведения президентских выборов будут созданы 153 территориальные комиссии и свыше 5 тысяч участковых комиссий.

Сообщается также, что накануне дня выборов начнет работу Информационный центр Центральной комиссии. Он будет создан с целью оперативного информирования избирателей и наблюдателей о ходе голосования.