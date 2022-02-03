Глаз о перехвате украинского беспилотника: «Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий»

Новости Беларуси. Как показывают последние события, не все страны относятся к нам дружественно. Посол Украины Игорь Кизим 3 февраля был вызван в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломату заявлен протест в связи с незаконным пересечением украинским беспилотником госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Упомянутый украинский беспилотный летательный аппарат 24 января пересек незаконно государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных Сил. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.