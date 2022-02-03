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Глаз о перехвате украинского беспилотника: «Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий»

03 февраля 2022 16:12
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Новости Беларуси. Как показывают последние события, не все страны относятся к нам дружественно. Посол Украины Игорь Кизим 3 февраля был вызван в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глаз о перехвате украинского беспилотника: «Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий»-1

Дипломату заявлен протест в связи с незаконным пересечением украинским беспилотником госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Глаз о перехвате украинского беспилотника: «Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий»-4

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Упомянутый украинский беспилотный летательный аппарат 24 января пересек незаконно государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных Сил. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.

Глаз о перехвате украинского беспилотника: «Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий»-7

Анализ бортовой аппаратуры беспилотника подтверждает факт запуска с территории Украины. Определена и цель – проведение нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский», где проходят тренировки военных Беларуси и России. В связи с инцидентом в оборонное ведомство вызван военный атташе посольства Украины в Беларуси.

# Государственная граница Беларуси # Анатолий Глаз # Игорь Кизим # Фотофакт

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