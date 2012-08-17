Ермошина снова рассказала о теледебатах и о нарушениях

Новости Беларуси. Теле- и радиодебаты будут проходить в самое рейтинговое эфирное время. С 19 до 20 вечера с учетом сетки вещания на телеканалах. И с 18 до 19 — на радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 августа в Центральном Избирательном комитете рассмотрели график распределения эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей между окружными избирательными комиссиями. Последние путем жеребьевки определят очередность предвыборных выступлений на государственных телеканалах и радио.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все предвыборные выступления и дебаты будут транслироваться в записи на радио и на телевидении. Если кандидаты в день регистрации, а это не позднее 23 августа, передадут в избирательные комиссии заявления о желании участвовать в дебатах, то эти списки будут переданы на соответствующие телеканалы и дебаты будут организованы. Единственное, не нужно забывать о том, что для того, чтобы дебаты проходили, по каждому избирательному округу должно быть не менее двух желающих.

Центризбирком Беларуси рекомендует окружным комиссиям зарегистрировать всех кандидатов в один день, чтобы обеспечить равные условия. Около 500 претендентов на парламентские кресла уже подали документы на регистрацию. В избиркомах сейчас идет их проверка. Процесс достаточно сложный. К примеру, необходимо проверить достоверность собранных подписей и сведений, которые содержатся в декларациях о доходах и имуществе. И, как сообщили в Центризбиркоме, без ошибок не обошлось.

Лидия Ермошина:

Уже сейчас те запросы, которые поступают в Центризбирком, говорят о том, что документы в очень большом количестве представлены некачественные, небрежные. Неправильно заполнены декларации. Приведу вам пример. Декларация о доходах и имуществе представляется за прошлый год. Но, почему-то, у нас один представил за прошлый месяц, другой соединил второе полугодие 2011 и первое полугодие 2012 годов.