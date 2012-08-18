В ЮАР шахтёры напали на полицию. Погибли более 30 человек, около 100 ранены

Новости ЮАР. В ЮАР произошли стычки шахтеров с полицией. Погибли более 30 человек. Около сотни получили ранения. Шахтеры вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты. Открытое столкновение началось в тот момент, когда демонстранты применили против полиции дубинки. Стражи порядка ответили слезоточивым газом, а после открыли огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР начали расследование бойни, которую устроили полицейские у платиновой шахты Марикана. Выяснить все обстоятельства и наказать виновных распорядился президент Джейкоб Зума. Узнав о шокирующем инциденте, глава государства прервал визит в Мозамбик и лично посетил место трагедии.