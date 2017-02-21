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Глава МИД Владимир Макей совершит рабочий визит в Россию

21 февраля 2017 06:31
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Новости Беларуси. Владимир Макей с рабочей поездкой посетит Москву. Во время визита запланирована встреча с министром иностранных дел российской федерации Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

Основная тема поездки – повышение эффективности участия нашей страны в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей

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