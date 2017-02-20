Игорь Кизим назначен новым послом Украины в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Беларуси. Им стал 55-летний Игорь Кизим. До этого он работал в Великобритании.

Уроженец Харькова, Кизим долгое время был советником посла Киева в Канаде. А в начале десятилетия – заместителем директора департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины.

С Беларусью Игорь Кизим также хорошо знаком – он занимал пост первого секретаря украинского посольства в Беларуси. К своим обязанностям дипломат приступит в ближайшее время, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.