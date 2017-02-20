Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и отношения в ЕАЭС

Новости Беларуси. Телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана состоялся 20 февраля по инициативе казахстанской стороны. Одной из главных тем, которые обсудили Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, стали отношения в Евразийском экономическом союзе.

Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях России и Беларуси. При этом он уверен, что все существующие разногласия будут решены внутри союза.

Кроме того, Назарбаев рассказал главе белорусского государства о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Стороны также обсудили весь комплекс двустороннего сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев также пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом этого года и посетить выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси. В телефонном разговоре Президенты вновь подтвердили решимость в укреплении союзнических отношений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.