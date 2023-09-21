Глава МИД Беларуси: некоторые прямо заявили, что намерены воевать до последнего украинца
Продолжается работа белорусской делегации на сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда в Минске была уже глубокая ночь, в Нью-Йорке глава нашего МИДа озвучил позицию Беларуси на заседании Совета безопасности ООН.
Так, говоря о конфликте в Украине, Сергей Алейник подчеркнул, что Минск как никто другой заинтересован в его скорейшем мирном урегулировании.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Мы как соседняя страна также имеем свой глубокий взгляд на данный конфликт. Именно в Беларуси были подписаны Минские договоренности, положившие начало мирному процессу по Украине, и комплекс мер по их выполнению, получивший одобрение Совета безопасности ООН. Считаем нужным напомнить об этом, как бы кто ни хотел замять эту тему. Долгожданный результат переговоров в белорусской столице должен был стать основой мирного процесса в Украине. Реализация договоренностей могла вывести его на устойчивую положительную траекторию. Однако этого не произошло. И сегодня очевидно, почему это не могло произойти. Западные коллеги красноречиво высказались на данный счет. Некоторые прямо заявили, что они и не планировали завершать этот конфликт, а сегодня намерены воевать до последнего украинца.
Как подчеркнул Сергей Алейник, завершение конфликта неизбежно, и завершится он за столом переговоров. Беларусь подтверждает готовность внести свой вклад в урегулирование ситуации.