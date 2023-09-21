Глава МИД Беларуси: некоторые прямо заявили, что намерены воевать до последнего украинца

Продолжается работа белорусской делегации на сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда в Минске была уже глубокая ночь, в Нью-Йорке глава нашего МИДа озвучил позицию Беларуси на заседании Совета безопасности ООН.

Так, говоря о конфликте в Украине, Сергей Алейник подчеркнул, что Минск как никто другой заинтересован в его скорейшем мирном урегулировании.