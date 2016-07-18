Глава государства поддержал новую стратегию Банка развития

Президент Беларуси поручил Банку развития активнее поддерживать малый и средний бизнес. 18 июля об этом шла речь в ходе доклада главе государства председателя правления Банка Сергея Румаса. Эта функция будет отражена в новой стратегии финансовой структуры. Банк будет работать как над расширением количества продуктов для малого и среднего бизнеса, так и над увеличением объемов поддержки этого сектора экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы от вас услышать не только вопросы «дежурного» характера: о ситуации в банке, как с активами, которые вы принимали, как с новыми направлениями деятельности банка. Но и что касается вашей общественной работы, в том числе.

И проблемы. Я так чувствую, что у вас возможны какие-то проблемы. Не в банке, а в отношениях с правительством, Национальным банком, и так далее. Если они есть – ну, не проблемы, а какие-то вопросы, выходящие на мой уровень – я готов их рассмотреть. Если нужно принимать решения, значит сегодня примем.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Спасибо, Александр Григорьевич. Время идёт, банку развития пять лет уже исполнилось. Мы выполнили свою первую стратегию на 2013-2015 год, и я хотел вам доложить об основных результатах. Одновременно мы заканчиваем работу над новой стратегией, и есть ряд моментов, которые касаются расширения мандата, расширения деятельности Банка развития.

По итогам встречи Президент поддержал новую стратегию Банка развития. Сейчас также идет работа над уточнением его функций по координации при кредитовании госпрограмм. Все новые проекты с господдержкой будут финансироваться исключительно Банком развития. Однако на конкурсной основе. Сергей Румас напомнил, что с апреля предприятия деревообработки были переданы под управление Банку и рассказал о первых результатах.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Нам удалось увеличить загрузку этих предприятий, и объемы производства во II квартале по сравнению с I выросли на 70%. Одновременно мы глубже узнали все болевые точки, которые есть на каждом предприятии, и, в принципе, видим пути решения этих проблем.