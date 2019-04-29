Закрывать глаза на проблемы ни в коем случае нельзя – Президент Беларуси на встрече с председателем ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. В регионе ОБСЕ накопилось много проблем и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя. Об этом 29 апреля заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи организации Георгием Церетели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными проблемами на европейском континенте остаются терроризм, миграционные вызовы, затяжные конфликты. Эксперты отмечают общее ухудшение атмосферы доверия и сотрудничества. Бороться с угрозами в том числе призваны страны-партнеры по ОБСЕ. Сегодня Беларусь успешно развивает диалог с этой организацией. Парламент нашей страны вносит большой вклад в деятельность Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По инициативе белорусской стороны были приняты многие резолюции, в том числе по вопросам сотрудничества в преодолении последствий аварии на Чернобыле, борьбы с торговлей людьми, продвижения цифровой экономики. Хорошо налаженный диалог подтверждает и тот факт, что в июле 2017 года Минск принимал 26-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тогда переговорная площадка объединила сотни политиков и экспертов из шести десятков стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно видеть друзей у себя дома. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, нашу честность и искренность во всех вопросах. И не только в плане работы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но, согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь, в общем доме, – проблем, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина. И я частенько, может быть, слишком часто критикую ОБСЕ за то, что мы слабо реагируем на эти вопросы, а ведь это непосредственная тема для работы ОБСЕ. Это организация прежде всего по безопасности на европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя. И то, что мы долгое время на уровне глав государств не можем собраться и обсудить эту проблему, наметить какие-то пути выхода из существующего положения, это после, по-моему Стамбула, больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые не просто нужно обратить внимание, надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае – зачем создавали организацию?