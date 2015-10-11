Владимир Чуров, председатель ЦИК России: Судя по предварительным результатам, победитель очевиден. Но важно распределение и остальных мест

На вопросы корреспондента СТВ отвечает председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, международный наблюдатель на выборах Президента Республики Беларусь Владимир Чуров.

Ваша оценка нашей избирательной кампании как международного наблюдателя.

Владимир Чуров:

Предварительно на тех участках, на которых мы побывали в течение субботы и воскресенья (это запад Гродненской области и запад Минской области, Сморгонь, Ошмяны, Вилейка, Нарочь, Молодечно, и закрытый избирательный участок воинской части под Минском), замечаний ни по досрочному голосованию, ни по организации голосования на дому, ни по организации голосования на избирательных участках в день голосования, в воскресенье 11 числа, ни у нас, ни у опрошенных нами наблюдателей белорусских нет. Самое крупное происшествие, относительно крупное, это попытка одного гражданина принести паспорт жени и проголосовать за нее. Но комиссия поступила в полном соответствии с законодательством и записала лежачую больную супругу преклонных лет для голосования на дому, что соответствует закону. Мы полностью удовлетворены тем, что мы видели. И было очень приятно посетить музыкальный избирательный участок в Молодечно, в музыкальном колледже, где по-прежнему руководит этим колледжем Григорий Сороко, ваш известный преподаватель, воспитавший множество музыкантов. И этот участок называется музыкальным официально.

Из того, что я хотел бы пожелать моей коллеге, госпоже Ермошиной, было очень приятно увидеть на последнем избирательном участке, который мы видели, в закрытой воинской части: все ящики для голосования прозрачные. Далеко не везде мы видели прозрачные ящики для голосования. И я бы пожелал к выборам в Национальное собрание ускорить оснащение избирательных участков прозрачными ящиками для голосования. Надеюсь, что это не так уж дорого. И еще лучше сделает организацию выборов.

Владимир Евгеньевич, насколько я знаю, вы принимали участие в избирательных кампаниях в Евросоюзе как международный наблюдатель. Очень интересна вот в этом контексте ваша оценка избирательной кампании в нашей стране.

Владимир Чуров:

Трудно сравнивать, потому что в каждом суверенном государстве выборы организуются по-своему. И даже очень близких соседей (таких, как Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Киргизию) нельзя сравнивать между собой. Везде есть особенности. Вот, например, наши киргизские товарищи, у них только что состоялись парламентские выборы, ввели голосование по биометрическим признакам, автоматизированное, то есть по отпечатку пальца. Регистрация и доступ к голосованию на сканирующих устройствах. У каждого свои порядки. Как, например, сравнить белорусское голосование и немецкое, где, например, на выборах в Бундестаг заранее не известно число мандатов, которое будет распределено. Хотя бы даже так. Поэтому я считаю, что основное сделано, выборы Президента Республики Беларусь состоялись. Судя по результатам предварительным, победитель очевиден. Но важно и распределение остальных мест, потому что уже начинается кампания по выборам в Национальное собрание. И от результата кандидата и поддерживающей его партии будет зависеть во многом успешность их кампании в Национальное собрание.