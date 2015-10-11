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Виталий Бусько, депутат парламента: В Беларуси живет народ, который знает, кого выбирать, который знает, кто их поведет, и который знает, куда им двигаться и с кем двигаться

11 октября 2015 20:45
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Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Я хочу, прежде всего, поздравить нас с нашей победой. Я не первый раз участвую в президентских кампаниях по выборам Президента. Сейчас говорят много: что изменилось, как изменилось. Конечно, вот уже отмечали наблюдатели, выросла политическая культура, и это говорит и в пользу избирателей, которые более организованы, явка избирателей.
И в то же время, я сегодня получил искренне удовольствие, когда кандидаты в Президенты, как красиво, все достойно: «Да, участвовал. Да, проиграл. Что ж, будем там бороться». А не так что: «А давайте там драться, давайте не признавать, давайте друг друга обвинять». Это уже говорит о том, что действительно уровень растет.
И, наконец, следующее, что такого количества наблюдателей в Беларуси еще не было. Мы впервые пригласили Парламентскую ассамблею Совета Европы, она у нас уже 12 лет не наблюдала ни за какими выборами. Парламентская ассамблея ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, и впервые ШОС наблюдала за выборами и я считаю, что результаты выборов и их организация – это не только участки для голосований – их можно создать за две недели – красиво оформить, а вот то, что мы имеем! Вот я работал с наблюдателями, когда они видят эту прекрасную страну, когда они видят людей, которые живут в этой прекрасной стране, у них уже формируется мнение, что действительно здесь живет народ, который знаете, кого выбирать, который знает, кто их поведет, и который знает, куда им двигаться и с кем двигаться.
И итог – это действительно итог работы нашего Президента, вот этот 21 год. Мы очень молоды. Для истории 21 год – это ничто. Но, тем не менее, суверенная страна.

# Виталий Бусько # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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