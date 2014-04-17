На Белорусской АЭС закончили возведение фундамента под первый энергоблок. Какую оценку дали международные эксперты?

Новости Беларуси. Очередной этап возведения белорусской АЭС завершён: фундамент под первый энергоблок уже полностью готов. 17 апреля строительную площадку недалеко от Островца посетили представители Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции. Это гости из России, Украины, США, Франции, Словакии, Ирана и других стран. Эксперты отметили безупречное качество работ и высокий уровень безопасности будущей станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, станция будет состоять из 2 энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт. Для её строительства выбран российский проект, который полностью соответствует международным нормам безопасности.

Ежедневно на строительной площадке Белорусской атомной электростанции трудятся больше 3 тысяч человек. Работа налажена таким образом, чтобы график возведения АЭС строго соблюдался. Одновременно здесь появятся ещё несколько объектов, однако основные силы сконцентрированы на территории будущих атомных реакторов.

Юрий Карнелович, СТВ:

Сегодня на строительной площадке АЭС завершено возведение так называемого «нулевогоцикла». Фундамент под первый энергоблок практически готов.

Скорости возведения объекта способствует и компактное расположение сопутствующих предприятий. Бетонный завод и арматурный цех работают прямо на территории будущей АЭС. Кстати, на сегодняшнем этапе почти все работы выполняют белорусские строители.

Анатолий Бондарь, главный инженер предприятия «Белорусская АЭС»:

Работа именно по устройству фундаментных плит основных зданий и сооружений началась и на энергоблоке №2. На блоке №1 эта работа по фундаментам подходит к концу. Например, уже буквально в сердце ядерного острова, в гермообъёме, мы завершаем работы по шахте бетонной для ловушки расплава активной зоны.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, каждый мощностью по 1200 мегаватт. Для её строительства выбран российский проект, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Более того, он считается самым безопасным в мире.

Антон Мартынов, начальник отдела компании-производителя реакторов «ОКБ Гидропресс» (Россия):

Проект реакторной установки или атомных станций, которые сейчас эксплуатируются, они относятся к третьему поколению. Вот 320-я. А вот реакторная установка АЭС-2006, это уже следующее поколение. Она отличается тем, что системы безопасности здесь применены как на пассивном, так и на активном принципе действия.

Это значит, что в случае ЧП полностью исключается человеческий фактор. Энергоблок остановится автоматически. Кстати, высочайший уровень безопасности Белорусской АЭС отмечают и международные эксперты.

Лука Мастрантонио, руководитель проекта «Словацки электрарни» (Словакия):

Мы в Словакии эксплуатируем АЭС тоже российского производства, правда, класс безопасности у нас был изначально ниже, поэтому мы провели модернизацию систем. У вас абсолютно новый проект, и концепция безопасности здесь на максимальном уровне. Меня поразила открытость белорусов в плане строительства станции. Мы получили ответы на все интересующие вопросы.

Джордж Хатчерсон, директор по поставкам Института поддержки эксплуатации АЭС (США):

Уровень безопасности белорусской АЭС не ниже, чем на аналогичных станциях в США. Но больше всего поражает, что вы максимально открыты в вопросах строительства АЭС. Мы стремимся поделится информацией по эксплуатированию атомных станций. И здесь нам предоставили всю необходимую информацию.

К следующему этапу строительства АЭС - возведению стен здания реактора - в Островце приступят уже через несколько дней. Именно столько понадобится, чтобы получить полную лицензию на первый энергоблок. Она позволит производить весь объём работ до начала эксплуатации электростанции.