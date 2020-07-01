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«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»

01 июля 2020 06:48
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Новости Беларуси. Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет – эти темы стали главными для обсуждения в программе «В обстановке мира».

Кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?

«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»-1

Сапраўдныя змены немагчымы пад знешнім уздзеяннем.

Жизнь после того, как проходит протестный угар.

«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»-4

Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства, это однозначно приводит к разрушениям.

Как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?

«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»-7

Сильное мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны.

Какие политтехнологии используются для дестабилизации обстановки в стране?

«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»-10

На этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть.

Почему каждый белорус должен ответственно подойти к выборам?

«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»-13

Идя на выборы, выбираем того человека, с которым будем решать эти проблемы.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Выборы в Беларуси # Фотофакт

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