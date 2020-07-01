«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет – эти темы стали главными для обсуждения в программе «В обстановке мира».
Кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?
Сапраўдныя змены немагчымы пад знешнім уздзеяннем.
Жизнь после того, как проходит протестный угар.
Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства, это однозначно приводит к разрушениям.
Как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?
Сильное мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны.
Какие политтехнологии используются для дестабилизации обстановки в стране?
На этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть.
Почему каждый белорус должен ответственно подойти к выборам?
Идя на выборы, выбираем того человека, с которым будем решать эти проблемы.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.