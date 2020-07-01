«Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства». Анонс «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет – эти темы стали главными для обсуждения в программе «В обстановке мира». Кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?

Сапраўдныя змены немагчымы пад знешнім уздзеяннем. Жизнь после того, как проходит протестный угар.

Перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства, это однозначно приводит к разрушениям. Как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?

Сильное мощное государство является фундаментом суверенитета и независимости страны. Какие политтехнологии используются для дестабилизации обстановки в стране?

На этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть. Почему каждый белорус должен ответственно подойти к выборам?