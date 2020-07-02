Алексей Авдонин: мы наблюдаем яркий пример использования типичных технологий «бархатных революций»

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин рассказал о том, почему в Беларуси не работают типичные технологии «бархатных революций».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В действительности мы наблюдаем яркий пример использования типичных технологий «бархатных революций», которые были апробированы не только на Европейском континенте, они широко использовались в Азиатско-Тихоокеанском районе, в Латинской Америке, а Африке. Их методы и способы понятны, ясны. Здесь, наверное, надо отдать с одной стороны должное тем, кто это организует. Они это все делают по стандартной методике, и из-за этого очень легко их прогнозировать и понимать – отсюда и их слабость. Многие не понимают в первую очередь белорусский сам народ, белорусскую ментальность, белорусскую культуру. И, как мы видим, на территории Беларуси «цветные революции» сами по себе (те, которые имеют внешние источники) не получают должную поддержку со стороны населения и фактически терпят фиаско на нашей территории в Беларуси.

В первую очередь, важным аспектом любой революции является наличие определенных социально-экономических баз и основ. Если в стране высокая безработица, очень подвижная молодежь, когда молодежь не может получить работу и вынуждена мигрировать, уезжать в другие страны – вот это является зачастую одним из базисов, экономическим базисом для того, чтобы на этой территории начать «цветные революции».

У нас, в Беларуси, на протяжении всего этого периода основная направленность государства, правительства была ориентирована как раз именно на улучшение благосостояния населения. И у нас социально ориентированное государство. Это является, наверное, ключевой такой защитой от всех «цветных революций» и возможностей манипулирования нашим населением.