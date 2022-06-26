Обеспечение безопасности Союзного государства и ответные действия на манёвры Запада. Итоги визита Лукашенко в Россию

Обеспечение безопасности Союзного государства и ответные действия на маневры Запада, белорусско-российские импортозамещающие проекты, а также предстоящий Форум регионов в Гродно. Эти вопросы 25 июня обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры, приуроченные к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, прошли в Санкт-Петербурге.
С учетом нарастающей угрозы мирового голода и продовольственного кризиса из-за ограничения поставок удобрений из Беларуси и России, важной темой стала возможность объединить усилия и проработать варианты обеспечения рынков продукцией из наших стран, в том числе и удобрениями. По некоторым позициям мы закрываем четверть объема, и понятно, что нехватка значительно сказывается на всех.
Кроме того, беспокоят и решения литовских властей ограничивать транзит товаров в ЕС через Калининград. Александр Лукашенко изоляцию региона трактует однозначно.
Лукашенко: хотят прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению войны. Подробнее здесь.
Обсудили лидеры и тему военной безопасности в регионе. Президент Беларуси озвучил опасения в связи с действиями НАТО у западных границ Союзного государства. Речь о тренировочных полетах авиации. Возможно, отметил Александр Лукашенко, необходимо будет принять зеркальные меры в ответ на такие маневры. И в этом вопросе не обойтись без помощи союзников.
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Что касается белорусского порта в Бронке, то Александр Лукашенко накануне ознакомился с ходом его строительства. Отметим также, проект полностью поддержан главой России. Более того, Владимир Путин подчеркнул, что Беларуси будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупного перегрузочного порта.
«Там будет самый мощный порт». Лукашенко о строительстве белорусского терминала в Петербурге. Подробнее здесь.