Обеспечение безопасности Союзного государства и ответные действия на манёвры Запада. Итоги визита Лукашенко в Россию

Обеспечение безопасности Союзного государства и ответные действия на маневры Запада, белорусско-российские импортозамещающие проекты, а также предстоящий Форум регионов в Гродно. Эти вопросы 25 июня обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры, приуроченные к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, прошли в Санкт-Петербурге.

С учетом нарастающей угрозы мирового голода и продовольственного кризиса из-за ограничения поставок удобрений из Беларуси и России, важной темой стала возможность объединить усилия и проработать варианты обеспечения рынков продукцией из наших стран, в том числе и удобрениями. По некоторым позициям мы закрываем четверть объема, и понятно, что нехватка значительно сказывается на всех.

Кроме того, беспокоят и решения литовских властей ограничивать транзит товаров в ЕС через Калининград. Александр Лукашенко изоляцию региона трактует однозначно.