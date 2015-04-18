Александр Лукашенко: Не надо ради пиара делать то, что не умеешь

Новости Беларуси. Белорусы по всей стране 18 апреля приняли участие в республиканском субботнике. Традиционную инициативу населения поддержал президент Беларуси. Александр Лукашенко трудился в столичном микрорайоне Каменная Горка на строительстве детской поликлиники. Этот уникальный объект совсем скоро снимет довольно острый вопрос медобслуживания для микрорайона.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Новая детская поликлиника новому микрорайону нужна как воздух. Сейчас в Каменной Горке живет тридцать тысяч маленьких пациентов. И все они обслуживаются по одному единственному адресу. К концу этого года появится и второй.

Новый объект обустроят по последнему слову техники. Здесь будет внедрена программа «WEB-поликлиника». Она объединит известную систему электронной очереди, мультимедийные интернет-терминалы и другие сервисы. Таким образом, поликлиника сможет обслуживать до тысячи детей в день. А 18 апреля сюда пришли поработать и многодетные семьи, для которых эта стройка более чем актуальна. Во Фрунзенском районе живет почти полмиллиона человек. И взрослые, и детские поликлиники перегружены за счет активного строительства жилья. В Каменной Горке практически у каждой молодой семьи есть дети. Микрорайон на первых позициях и по количеству многодетных.

Людмила Кубракова, многодетная мать:

Сегодня поликлиника необходима. Этот объект очень важен.

Многодетная семья Кубраковых, конечно, не могла остаться в стороне от большого субботника. Традиция, которой уже не один десяток лет, далеко не лишний повод собраться вместе и целый день посвятить полезному во всех смыслах труду.

Всего на этой стройке 18 апреля трудились три бригады. В составе первой президент, а также помощники, сотрудники Администрации, с которыми глава государства работает каждый день. Александр Лукашенко по всем правилам прошел инструктаж по технике безопасности. Фронт работ — устройство цементно-песчаных стяжек на первом этаже будущей поликлиники.

Работа именно на стройке считается для субботника традиционной. Такой труд хорошо объединяет любой коллектив и делает из него настоящую команду. Об этом 18 апреля говорили чиновники самого высокого уровня.

Александр Радьков, помощник президента Республики Беларусь:

Где бы люди не работали, он создает настроение. Но особое настроение в субботник на стройке. Во-первых, потому что не строишься — не живешь. Во-вторых, там сразу виден результат. В-третьих, строительство предполагает командный дух.

Сдать эту поликлинику «под ключ» планируют к концу 2015 года. У журналистов возник вопрос касательно медперсонала. Новых объектов здравоохранения строится много, удастся ли их укомплектовать кадрами? Александр Лукашенко на этот счет посоветовал не беспокоиться. А еще лучше — больше внимания уделять собственному здоровью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сюда направим столько врачей и среднего медицинского персонала, сколько надо, поэтому вы не переживайте, живите здесь спокойно. Деток мы обеспечим. Это будет экспериментальная в какой-то степени, суперполиклиника детская. Рядом будет и взрослая поликлиника. Здесь не может быть никаких проблем. Тем более меня информировали, что во Фрунзенском районе за 2 года мы направили сюда врачей, по-моему, 100 или 200 человек. Это тоже немало.

А вообще, мы немножко шалим в этом отношении. Мы уж слишком на широкую ногу живем. У нас, порой, и с избытком врачей на то количество жителей, которые мы имеем в том или ином районе. Слава Богу. Это для людей. Это за счет людей, для людей, за счет их налогов, поэтому особо напрягаться в этом отношении не следует. Нам бы другой вопрос решить — чтобы вы ценили свое здоровье.

Президента Беларуси часто можно видеть в неофициальной обстановке. На стройке, хоккейной арене, за рулем автомобиля или мотоцикла. По словам Александра Лукашенко, контекст пиара в таких ракурсах не очень уместен. Делать то, что умеешь — один из принципов главы государства, который со временем стал элементом искренней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мне говорят: Вы знаете, это надо сделать, чтобы люди видели. Я понимаю, что надо, но всегда говорю, что буду делать то, что я делаю всегда, потому что пиариться и показывать себя лучше, чем ты есть, — это на месяц, на полгода... Но я 20 лет президент. Это давно вылезло бы. Я все-таки сторонник искренней политики. Можешь — делай, не можешь — не делай. Не надо делать то, что ты не умеешь делать только ради того, чтобы пропиариться. Если умеешь — пропиарься. Покажи, что ты это умеешь. Люди посмотрят и будут гордиться тобой, если ты президент. Пиариться надо еще уметь. Поэтому надо делать то, что ты умеешь, тогда все будет нормально.