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«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?

12 сентября 2018 07:23
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Новости Беларуси. Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются. С официальным визитом в город на Неве прибыла минская делегация.

Ключевым моментом 12 сентября станут переговоры с губернатором российской северной столицы.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-1

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-3

Санкт-Петербург – город-музей. Имперский дух здесь повсюду. Даже Каменноостровский дворец, который некогда построила Екатерина II, сейчас академия для юных талантов. Виртуальная примерочная для изучения исторических костюмов, голографический театр и студия для будущих режиссеров.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-6

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-8

К технологичным новинкам сегодня присматривались и представители минского комитета образования.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-11



Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга:
Визиты и знакомство с системой образования и Минска, и Санкт-Петербурга, конечно, помогают нам во многом увидеть что-то новое, принять это и реализовать у себя.

А за белорусским колоритом петербуржцы сегодня приезжают со всех концов города на эту ярмарку. Мед из Беловежской пущи, сало и даже лапти.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-14

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-16

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-18

Полсотни предприятий привезли свою продукцию – хорошо знакомую, но с новыми акцентами – специально к ярмарке.
 

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-21

Невозможно пройти мимо. Халву купила, кофточку – всё белорусское. Всё очень здорово.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-24

Чувствуется хорошее качество, отличное качество. Лён, бязь – замечательно.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-27

Показом коллекции из белорусского льна откроются Дни белорусской моды. Впрочем, во всей красе городу на Неве белорусская столица готова показать свой потенциал в самых разных сферах.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?-30



Яна Шипко, СТВ:
Беларусь для Санкт-Петербурга – главный торговый партнер среди стран СНГ. Отличная возможность поработать над увеличением товарооборота – здесь откроется деловой форум. Ну а кроме того, стороны подпишут «Дорожную карту» до 2020 года, тем самым заложив основы для сотрудничества в самых разных сферах.

# Беларусь-Россия # общество # Яна Шипко # Жанна Воробьева # Фотофакт

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