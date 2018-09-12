«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?

Новости Беларуси. Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются. С официальным визитом в город на Неве прибыла минская делегация. Ключевым моментом 12 сентября станут переговоры с губернатором российской северной столицы.

Санкт-Петербург – город-музей. Имперский дух здесь повсюду. Даже Каменноостровский дворец, который некогда построила Екатерина II, сейчас академия для юных талантов. Виртуальная примерочная для изучения исторических костюмов, голографический театр и студия для будущих режиссеров.

К технологичным новинкам сегодня присматривались и представители минского комитета образования.





Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга:

Визиты и знакомство с системой образования и Минска, и Санкт-Петербурга, конечно, помогают нам во многом увидеть что-то новое, принять это и реализовать у себя.

А за белорусским колоритом петербуржцы сегодня приезжают со всех концов города на эту ярмарку. Мед из Беловежской пущи, сало и даже лапти.

Полсотни предприятий привезли свою продукцию – хорошо знакомую, но с новыми акцентами – специально к ярмарке.



Невозможно пройти мимо. Халву купила, кофточку – всё белорусское. Всё очень здорово.

Чувствуется хорошее качество, отличное качество. Лён, бязь – замечательно.

Показом коллекции из белорусского льна откроются Дни белорусской моды. Впрочем, во всей красе городу на Неве белорусская столица готова показать свой потенциал в самых разных сферах.