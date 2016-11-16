Премьер-министры стран ЕАЭС 16 ноября согласовали проект Таможенного кодекса

Новости Беларуси. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза 16 ноября согласовали проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Заседание межправительственного совета прошло в подмосковных Горках.

Главы правительств России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси все же пришли к общему знаменателю. До этого прошло пять подобных встреч. К слову, последняя из них была в Минске.

В окончательной редакции документа учтены все замечания белорусской стороны. Планируется, что Таможенный кодекс ЕАЭС будет подписан президентами на саммите уже в декабре, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.