Прямой эфир

Премьер-министры стран ЕАЭС 16 ноября согласовали проект Таможенного кодекса

16 ноября 2016 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза 16 ноября согласовали проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Заседание межправительственного совета прошло в подмосковных Горках.

Главы правительств России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси все же пришли к общему знаменателю. До этого прошло пять подобных встреч. К слову, последняя из них была в Минске.

В окончательной редакции документа учтены все замечания белорусской стороны. Планируется, что Таможенный кодекс ЕАЭС будет подписан президентами на саммите уже в декабре, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Евразийский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Взаимодействие Беларуси и ЕС 16 ноября обсуждалось в МИД нашей страны
16 ноября 2016 12:58

Взаимодействие Беларуси и ЕС 16 ноября обсуждалось в МИД нашей страны

Александр Лукашенко 17 ноября проведет пресс-конференцию для представителей российских региональных СМИ
16 ноября 2016 10:37

Александр Лукашенко 17 ноября проведет пресс-конференцию для представителей российских региональных СМИ

Космонавт Олег Новицкий поднимет на борт Международной космической станции белорусский флаг
16 ноября 2016 10:34

Космонавт Олег Новицкий поднимет на борт Международной космической станции белорусский флаг