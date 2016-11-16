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Взаимодействие Беларуси и ЕС 16 ноября обсуждалось в МИД нашей страны

16 ноября 2016 12:58
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Новости Беларуси. Взаимодействие Беларуси и ЕС 16 ноября обсуждалось в МИД нашей страны. Глава внешнеполитического ведомства встретился с управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом. Он возглавляет делегацию, прибывшую в Минск для участия во втором заседании координационной группы Беларусь-ЕС. В центре внимания ее участников будут двусторонние приоритеты партнерства, сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

Первое заседание Координационной группы Беларусь-ЕС состоялось прошедшей весной в Брюсселе. Ожидается, что такие встречи в дальнейшем будут проходить два раза в год, чтобы подводить итоги сотрудничества между ЕС и Беларусью во всех сферах и договариваться о дальнейших шагах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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