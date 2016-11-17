Александр Лукашенко 17 ноября ответит на вопросы представителей региональных СМИ России

Президент Беларуси проведет большую пресс-конференцию для представителей региональных СМИ России. Она проходит уже в 13-й раз.

В мероприятии примут участие около 100 представителей средств массовой информации из 46 регионов России.

Среди них впервые сразу 4 федеральных телеканала, а также ведущие блогеры.

Основная часть пресс-тура прошла в Могилевской области, где они знакомились с социально-экономическим развитием региона.

Акулы пера и микрофона побывали на заводах, сельскохозяйственных предприятиях и в социальных учреждениях.

Лариса Филиппова, главный редактор издательского дома «Кузнецкий край» (Кемерово, Россия):

У вас очень дешево и натурально. Я много путешествую по миру. За натуральные продукты так дешево я нигде не платила.

Наталья Балакирева, шеф-редактор газеты «Орловские ведомости» (Орёл, Россия):

Открыла новую страну для себя. Совершенно чудесные города, совершенно чудесные, прежде всего, чудесные люди.

Планируется, что прямая трансляция пресс-конференции начнется в 10.00 на Первом национальном канале Белорусского радио. Телеверсию покажут 17 ноября в вечернем эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.