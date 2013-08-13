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Фиделю Кастро – 87. С Днем рождения одного из величайших мировых политиков поздравил Александр Лукашенко

13 августа 2013 06:47
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Новости Кубы. Одному из величайших мировых политиков Фиделю Кастро 13 августа исполняется 87 лет. Этот человек, вознесенный на политический Олимп, прошел путь от руководителя повстанцев до главы Кубы. Многие в стране называют его просто по имени, которое стало символом освобождения государства. О вожде кубинской революции снято множество документальных фильмов.

В феврале 2008 года Фидель Кастро, который руководил Кубой более полувека, покинул пост из-за проблем со здоровьем. Праздник именинник проведет без особых торжеств.

С Днем рождения Фиделя Кастро Руса от имени белорусского народа и себя лично поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Куба

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