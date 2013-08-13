Фиделю Кастро – 87. С Днем рождения одного из величайших мировых политиков поздравил Александр Лукашенко

Новости Кубы. Одному из величайших мировых политиков Фиделю Кастро 13 августа исполняется 87 лет. Этот человек, вознесенный на политический Олимп, прошел путь от руководителя повстанцев до главы Кубы. Многие в стране называют его просто по имени, которое стало символом освобождения государства. О вожде кубинской революции снято множество документальных фильмов.

В феврале 2008 года Фидель Кастро, который руководил Кубой более полувека, покинул пост из-за проблем со здоровьем. Праздник именинник проведет без особых торжеств.

С Днем рождения Фиделя Кастро Руса от имени белорусского народа и себя лично поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.