Норвежский премьер на один день стал таксистом

Новости Норвегии. Водителем такси на один день стал премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Офисное кресло на водительское политик сменил для того, чтобы инкогнито пообщаться с жителями Осло. Накануне парламентских выборов Столтенберг решил из первых уст узнать мнение избирателей о ситуации в стране. Выборы в Норвегии пройдут в сентябре.

В конце экспериментального дня Столтенберг признался, что в такси люди склонны искренне делиться проблемами и рассказывать о том, что по-настоящему важно.

Йенс Столтенберг, премьер-министр Норвегии:

Если и существует место, где люди рассказывают то, о чем думают, – то это такси.

К слову, политик сел за руль впервые за последние восемь лет. Перед поездкой Столтенберг надел солнцезащитные очки и униформу таксиста. Эксперимент записывался на скрытую камеру. Смонтированное трехминутное видео появилось на странице политика в Facebook в воскресенье. Пассажиры общаться с Столтенбергом не стеснялись, тем более что узнать в «таксисте» политика удалось только одному пассажиру. Правда, некоторые отмечали: водитель чертовски похож на норвежского премьера.

Пассажир:

Видишь, кто за рулем?

Пассажирка:

Ой, вы очень похожи! Особенно похожи глаза.

Йенс Столтенберг, премьер-министр Норвегии:

Разве что только глаза.

Платить за поездку с премьером никому из пассажиров не пришлось. Подобные пиар-акции накануне предвыборных кампаний не чужды и другим политикам. Польские политики, чтобы завоевать симпатии избирателей в 2011 году, как говорится, пустились во все тяжкие. Один кандидат, к примеру, свою программу напел, причем сделал это в стиле heavy metal и клип разместил в интернете. Другой обещал разрешить в Польше однополые браки и даже легализовать марихуану. Нынешний премьер Дональд Туск для встречи с избирателями снарядил специальный автобус, который тут же прозвали «тускобусом», и колесил по всей стране.