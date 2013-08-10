Эквадор празднует День провозглашения Независимости. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Эквадора. В Эквадоре 10 августа День провозглашения Независимости. Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил президента Рафаэля Корреа Дельгадо с национальным праздником. Глава нашего государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем наращивании политического взаимодействия и развитии плодотворного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Эквадором.

Александр Лукашенко посещал эту страну в июне 2012 года. Тогда в Киото состоялись переговоры двух лидеров. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере нефтедобычи, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Была отмечена важность организации торговли без посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.