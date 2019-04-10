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Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат

10 апреля 2019 19:22
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тех случаях, когда предприятие находится в стадии банкротства или санации.

Так, защитить людей в непростое время может страхование. Суть в том, чтобы работодатель откладывал незначительную сумму в фонд предприятия. Таким образом, в случае банкротства сотрудник сможет получить то, что он заработал, и отправиться на переобучение или устроиться на другую работу. Сейчас специалисты прорабатывают этот вопрос.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат-1

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы изучили опыт Литвы с нашими коллегами, опыт бельгийский. Посмотрели опыт прибалтийский, не только Литвы. Посмотрели, сколько времени необходимо для внедрения такого механизма.

Стороны социального партнерства – это мы, наниматель и правительство – берем на себя обязательство продумать механизмы помощи людям, которые работают на таких предприятиях.

Как правило, подобные проблемы возникают на небольших предприятиях. В год таких несколько тысяч.

Проект документа о страховании рисков при банкротстве может быть принят уже в 2019 году.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усилить ответственность нанимателей за выплаты зарплат-4

# Профсоюзы в Беларуси # Елена Манкевич # Фотофакт

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