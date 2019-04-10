Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине

Новости Беларуси. Перспектива развития двусторонних отношений и международная ситуация. Эти темы стали главными в разговоре Александра Лукашенко и Президента Молдовы Игоря Додона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча во Дворце Независимости была достаточно короткой, но в диалоге президенты успели затронуть наиболее актуальные вопросы сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что проблем в отношениях между нашими странами нет, но есть темы, которые нуждаются в доработке. Говорили лидеры и о положении дел в соседних государствах. Так, и в Беларуси, и в Молдове сейчас следят за политической кампанией в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, – огромная, прекрасная страна Украина. Я думаю, у вас своя точка зрения по ситуации. Меня упрекают в последнее время. Наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, ну а как иначе: наша страна, близкая. У нас складываются такие своеобразные – с точки зрения журналистов и многих других – отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством России видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям, руководителям Российской Федерации. Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения – Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям.