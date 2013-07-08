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Евросоюз выделит финансовую помощь Греции, если Афины сократят 4 тысячи госслужащих и урежут зарплаты еще 25 тысячам работников

08 июля 2013 15:13
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Новости Греции. Министры финансов стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы решить выделять ли Греции очередной пакет финансовой помощи. Цена вопроса -  8 млрд. долларов. Чтобы их получить, Афины должны были сократить около 4 тысяч госслужащих и урезать зарплаты еще 25 тысячам работников.

Ситуация с трудоустройством в стране и без того сейчас крайне сложная. Нет работы у половины молодых людей. В целом же по стране не трудоустроен каждый четвертый житель Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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