Евросоюз выделит финансовую помощь Греции, если Афины сократят 4 тысячи госслужащих и урежут зарплаты еще 25 тысячам работников

Новости Греции. Министры финансов стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы решить выделять ли Греции очередной пакет финансовой помощи. Цена вопроса - 8 млрд. долларов. Чтобы их получить, Афины должны были сократить около 4 тысяч госслужащих и урезать зарплаты еще 25 тысячам работников.

Ситуация с трудоустройством в стране и без того сейчас крайне сложная. Нет работы у половины молодых людей. В целом же по стране не трудоустроен каждый четвертый житель Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.