Европарламент принял на рассмотрение резолюцию по президентским выборам в Беларуси

Выборы в Беларуси еще не состоялись, но из Брюсселя уже звучат хорошо известные нам угрозы и призывы. Европолитики не могут успокоиться, что наш народ встал на путь независимого и национального развития. Коллективный Запад, не замечая фундаментальных проблем в своем обществе, продолжает агрессивно навязывать собственные нарративы. Существуя в иллюзии демократии и свободы, европейские чиновники давно потеряли связь с реальностью и теперь пытаются привить сказку придуманного мира другим государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия, по обыкновению, приняла на рассмотрение резолюцию о ситуации в Беларуси. В преддверии одного из самых главных политических событий года – выборов Президента – евродепутаты потребовали не признавать их результаты, несмотря на то, какими они будут. Также западные парламентарии вновь заявили о так называемой нелегитимности действующих властей. Однако как мы видим, чиновников в Европе никак не волнует мнение белорусских избирателей. Как было и в предыдущие годы, Брюссель навешивает ярлыки и оказывает давление на внутренние процессы, происходящие в Беларуси, забывая о своих проблемах в избирательных кампаниях.