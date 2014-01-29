Новости Беларуси.Продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси и территориальных войск. 23 января она проводилась в соединениях и воинских частях. Зенитная ракетная батарея «Тор-М2» совершила марш на полигон и заступила на боевое дежурство. Отработаны вопросы противо-диверсионных действий и авиационного прикрытия. В указанный район прибыло и подразделение радиолокационной станции «Роса-РБ». Сейчас оно готовится к заступлению на боевое дежурство. Для обеспечения полетов авиации и действий зенитных ракетных подразделений на полигон выведено ряд воинских частей.

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:

Впервые в истории вооруженных сил на боевое дежурство поставлена батарея «Тор». Батарея совершила марш из пункта постоянной дислокации на полигон порядка 70 км. Выбрали позиционный район, его оборудовали. Одной из особенностью этой проверки является то, что войска действуют не на своих родных полигонах. Дальше будет наращиваться динамика этой проверки, войска будут выходить не на свои полигоны, действовать на незнакомой местности. Это, конечно, усложняет действия войск, но это очень правильно. Одно дело, когда ты работаешь на своем родном полигоне, знаешь все — где какие привязки, где какая местность, другое дело, приходишь в незнакомую местность.

25 января продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси и территориальных войск. Сейчас она проводится в соединениях и воинских частях.

Значительное внимание — проверке готовности вооружения, военной и спецтехники к работе в различных условиях, в том числе низких температур.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба — 1-й заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

Согласно распоряжению главы государства, часть вооруженных сил в данный момент, в общие планы мы не посвящены, выполняет различный комплекс мероприятий как в штатах мирного времени, а в Миоркском районе с доукомплектованием получением людских и транспортных ресурсов. Здесь мобилизовывается штаб района территориальной обороны и отдельная силковая рота для выполнения задач по предназначению. В настоящее время получено 28 офицеров, всего 85 человек, организационное ядро, которые проводит комплекс мероприятий по подготовке материальной базы для приема основного состава.

В Беларуси проводится наращивание сил и средств боевого дежурства ПВО.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в новые позиционные районы и заступили на боевое дежурство, авиация перенаправляется на запасные аэродромы.

Кроме того, для технического обеспечения выдвижения воинских частей ВВС и войск ПВО в районы выполнения задач, организована работа пунктов технической помощи.

Игорь Кузнецов, начальник территориальной обороны Миорского района:

Территориальная оборона - защищает свой дом. Сегодня призваны работники агропромышленного комплекса, промышленных предприятий Миорского района, который находится на территории Миор и каждый из них сегодня, которых мы призвали, они защищают именно свой дом, свою семью, свой район.

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:

Основной центр в проверке боеготовности Вооруженных сил делался на способности нашей авиации разноточится. Для чего это нужно? Прежде для повышения живучести, потому что понятно, что самая уязвимая авиация - эта та, которая стоит на аэродроме. Это уже подтверждено и опытом Отечественной войны, опытом последних войн. Это хорошая мишень и для ударов с воздуха, и для действий авиационных групп. Это очень важно для повышения живучести авиации. Провести ее разноточение.

Напомним, проверка боевой готовности Вооруженных Сил проводится с 21 января по распоряжению Президента Беларуси. Она затронет органы военного управления на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.