Кто сейчас руководит «Евромайданом»?

Новости Украины. Главным ньюсмейкером этой недели по-прежнему остается Украина. Если обстановка на Майдане относительна спокойная, то в кабинетах местных чиновников она накалилась до предела. 29 января открылось новое экстренное заседание Верховной Рады, на котором политики обсудят условия амнистии. Взамен на это правительство требует от оппозиции закончить акции протеста, которыми охвачен не только Киев, но и многие другие города страны.

Кстати, первые глобальные последствия событий на Майдане не заставили себя ждать. Одно из крупнейших международных рейтинговых агентств понизило кредитный рейтинг Украины. Эксперты считают, что из-за политической нестабильности страна не сможет обслуживать свой госдолг и потеряет экономическую уверенность.

В Киеве подсчитывают ущерб, нанесенный городу действиями протестующих. По последним данным, сумма составит более двух с половиной миллионов долларов. В результате столкновения митингующих с милицией повреждены многие здания, на некоторых улицах практически полностью уничтожено дорожное покрытие. Кто будет оплачивать ремонт Киева, пока остается загадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо особенностей экипировки, на «Евромайдане» образца «2014» уже есть и свой архитектурный стиль. Нынешней ночь ю в центре Киева появился новый объект по мотивам средневекового зодчества - самодельный наблюдательный пункт.

Пока же с такого столь «универсального» сооружения ни запустили ракету, возле наблюдательного поста обсуждают, куда передислоцировать вышку. Оказывается, башня еще и мобильная. А, тем временем, на самом Майдане немногие желают куда-то передвигаться. Мороз в Киеве усилился. И, вероятно, это отчасти повлияло на желающих выступить перед собравшимися на площади. Вместо громких лозунгов и пламенных призывов люди прослушали в записи краткий курс из истории родной страны.

Владимир с пристрастием изучает обстановку. Костры, палатки, люди в касках…Ему бы тоже хотелось стать частью этой массовой идеи. Только понять, а в чем же она заключается, у мужчины пока не получилось.

Владимир:

Я приехал сегодня посмотреть, потому что много рассказывают по телевизору, каждая сторона имеет свою точку зрения, и мы приехали с ребятами просто посмотреть, что же здесь делается!

У нас ситуация, что нет конкретного человека, лидера на площади, который объяснил бы, что делать дальше. Здесь, насколько я понимаю, собрался разный народ, русские, татары, украинцы, но какой-то организации я здесь не увидел.

Кстати, в Ивано-Франковской области, откуда и приехал Владимир, выросла задолженность по зарплате. Об этом и ситуации в других регионах Украины 29 января говорили на первом заседании правительства под руководством и.о. премьер-министра. Экс-глава Кабмина Николай Азаров накануне попрощался с сотрудниками. А вот европолитики прощаться пока не собираются. Делегация западных чиновников, кроме встреч с представителями власти, планирует встречи с оппозиционерами и активистами «Евромайдана».

Александр Каревин, политолог:

Запад хочет держать под своим контролем Украину! Украина нужна как противовес, как гвоздь в сапог России! Сама по себе Украина Западу не интересна, интересна только, как подбрюшье России.

Пока же сторонники одной из оппозиционных партий освободили захваченное здание министерства аграрной политики. Освобождали от активистов другой независимой фракции.