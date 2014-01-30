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33 законопроекта включены в график весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

30 января 2014 10:19
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Новости Беларуси. 33 законопроекта уже включены в график весенней сессии Палаты представителей. Работа предстоит насыщенная: на сессии рассмотрят законопроекты, затрагивающие экономическую и хозяйственную области.

По-прежнему будут совершенствовать социальную сферу. Расширится в 2014 году и межпарламентское сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Прошли заседания постоянных комиссий, определены и закреплены депутаты Палаты представителей, созданы рабочие группы, работают рабочие группы над законопроектами. Я могу сегодня сказать, что мы идем в таком хорошем графике. Уже сегодня есть 27 вопросов, которые можно внести на весеннюю сессию, а это уже где-то процентов 70 наших планов, которые предусматривают рассмотрение на весенней сессии. Мы идем в графике. Я думаю, что задачи, которые поставлены, будут выполнены.

# Парламент Беларуси # Геннадий Грицкевич

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