Евромайдан. Позиции государств ЕС и НАТО по внутреннему вопросу Украины

Новости Украины. Новость номер один из Киева — украинский евромайдан. На неделе там НЕ было отправлено в отставку правительство, НЕ прекратилось блокирование работы ряда административных зданий и побывало не то чтобы НЕожиданно много политиков из-за рубежа. В то же время, в Украине попытались оценить и первые последствия НЕподписания договора об ассоциации с ЕС. Ну, например, медики заявили, что в так называемых мирных митингах пострадали свыше 400 человек, за помощью обратились более 200 стражей порядка. По фактам грубых нарушений заведено несколько десятков дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Десять дней, которые не стали теми, которые потрясли мир, прошли с вильнюсской встречи «Восточного партнерства», на которой Украина НЕ подписала соглашение о евро-ассоциации. Вот только спокойно оценить плюсы и минусы внешнеполитических шагов, а именно так рассчитывал официальный Киев, ему не дали. И все из-за активности Киева неофициального, который все эти десять холодных зимних дней бурлил, порой достигая градуса кипения. И если кто-то что-то все же за это время и понял окончательно, то, пожалуй, все и только одно. Дрова в огонь страстей, что расцвечивал файерами улицы столицы Украины, подбрасывали и продолжают подбрасывать все же извне. Совсем извне.

Пожароопасно, в начале недели, было не только на улицах. В парламенте иногда слишком жаркие дебаты даже привели к попытке отставки кабинета...которая, однако, провалилась. И по закону, должна была бы ознаменовать собой выступлений закономерный финал. Ведь прозападному парламентскому меньшинству отныне нужно было искать новые варианты взаимодействия с так и «неотставленным» правительством. Да и сами министры, для того чтобы не допустить эскалации конфликта, призывали к диалогу активнее некуда. Но уже к вечеру дня голосования в Раде стало ясно: есть силы, которые ее решению не рады, и готовы действовать гораздо активнее. Свои позиции по украинскому сугубо внутреннему вопросу озвучили тогда главы ряда внешнеполитических ведомств государств ЕС, и даже генсек НАТО. Лично.

Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО:

Мы настойчиво призываем Украину, как страну, которая сейчас является председателем в ОБСЕ, в полной мере выполнять свои обязательства и обеспечить соблюдение свободы высказываний и собраний.

Джон Керри, государственный секретарь США:

Мы настойчиво призываем власти Украины, прислушаться к голосу тех, кто выступает за свободу, и жизнь в обществе возможностей и процветания.

При этом, ни генсек НАТО, ни чиновники в США и Германии, дававшие отповедь, одна другой строже, властям Украины, не сподобились убедиться: чего-чего, а собраний и высказываний в стране на неделе, как говориться, было.

Участники акции протеста:

Цель акции - поддержка политического курса Виктора Януковича. Поддержка правительства Украины. И, безусловно, парламентского большинства.

Вот только видеть, слышать и главное слушать значимую часть того, что действительно было в Украине на этой неделе, Запад не хотел по определению. Потому что в делах Украины для себя определился... и уже довольно давно.

Гидо Вестервелле, министр иностранных дел ФРГ:

Я говорю еще раз и предельно ясно: мы хотим, чтобы свободные демонстрации в Украине не только разрешались, но и поддерживались властями. И сейчас каждый может услышать послание демонстрантов и понять, что люди Украины евро-ориентированы.

Мари Харф, представитель Государственного департамента США:

В 2013 финансовом году мы выделили Украине более 100 миллионов долларов в качестве поддержки ее модернизации, демократизации и прочих реформ, способствующих ускорению ее пути в направлении европейской интеграции.

Такое почти беспрецедентное политическое и финансовое давление на власти суверенного государства Украина, на данный момент, может пока, но не подействовало. Вот только и спокойствия, конечно, не добавило. Даже на встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которая прошла в конце недели в Киеве кое-кто из дипломатов о необходимости вести себя в рамках кодекса, дипломатично забывал. Глава МИД Канады еще до разговора с коллегами на форуме, успел поговорить с лидерами оппозиции на Майдане.

Джон Бэрд, министр иностранных дел Канады:

Я посчитал важным придти сюда, также как это сделали многие другие. Я должен подчеркнуть обеспокоенность Запада, мира, Европы и Северной Америки действиями украинских властей.

При такой поддержке извне сторонники особой, уличной демократии в Украине решили свое брать. На морозных улицах, измором. И кабмин, и парламент всю неделю были заблокированы. Затруднен доступ к зданиям ряда силовых структур, телеканалов. Сегодня... В качестве альтернативы протестующие иногда говорят и о переговорах с властями, но предварительными условиями их начала называют отставку властей. И, как говорят наблюдатели, уже к этой ночи обстановка может измениться еще раз. Но все же пока в Киеве идут несколько митингов и время от времени мокрый снег.

Впрочем, эти события вряд ли станут финальной точкой в развитии нынешней внутриполитической ситуации в Украине. Которая на неделе оказалась под пристальным вниманием извне. По последним данным, на площади неоднократно призывали к подрыву работы государственных структур, путем блокирования зданий. Потом сторонники евро-интеграции стали возводить баррикады у кабмина. А позже группа погромщиков-националистов сбросила с постамента памятник Ленину на Бессарабской площади и начала дробить его обломки кувалдой. Когда часть скульптуры, разрушенной варварами была принесена ими на Майдан, организаторы «мирной акции», в том числе некоторые политики, скрывать радость не стали...