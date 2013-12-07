«Нашим дай только клич, пойдут аж бегом!» Протест по-киевски: кто и зачем стоит на Майдане?

В Европе географически находится и Беларусь, и Украина. Но мы же знаем, что есть еще не только географические, но и политико-экономические границы Европы. И вот соглашение с Европейским союзом Украина не подписала и это обернулось очередной уличной революцией.

Майдан-2013 снова искрит. Отблесками оранжевого. Но сегодня дело уже не в политических лозунгах, а в той атмосфере, которой в буквальном смысле пропитывается каждый, кто хоть раз пересекает центр Киева. Здесь повсюду запах костров. Дело в том, что чтобы не замерзнуть – все-таки не май месяц – огонь в разных уголках площади разводят в бочках. Ну, а дневать и ночевать на морозе сюда приходят по разным соображениям: кто-то – из-за пламенных идей, кто-то – ради горячих впечатлений, ну, и находятся те, кто пытается нагреть руки на ситуации с огоньком.

Едва ли не раньше, чем на майдане появились первые протестующие, в переходе под майданом акции дали свою оценку. Украинский флаг – 40 гривен, символика ЕС тех же масштабов – в 2,5 раза дороже. Подобные акции лучше самой бойкой ярмарки. Вот, неподалеку жертву на храм собирает невозмутимый батюшка.

Участник акции протеста:

Я бы очень советовал всем репортерам надевать шлемы.

Каски вместо зимних шапок на участниках майдана появились после разгона митингующих в ночь с 29 на 30 ноября.

Потом, как водится, представители обоих лагерей обвинили друг друга в провокациях, а майдан внезапно изменил повестку дня. Пришли в поддержку евроинтеграции – остались ночевать, чтобы правительство ушло в отставку.

Забор по всему периметру майдана сделали из того, что осталось от елки, которую должны были установить на киевской площади. Но получилось, что символ наступающего Нового года превратился в символ политической борьбы.

Толпа, майдан – отличный антураж для политпиара. Известная тройка украинских оппозиционеров Яценюк, Тягнибок и Кличко не просто не сходили со сцены перед площадью, но и активно приветствовали всех, кто заглянул на киевский огонек. Вот, к примеру, Никита Джигурда – ну как же без него? Отметились на майдане также лидер группы «Бахыт-компот» и европейские политики.

Александр Голуб, народный депутат Верховной рады Украины:

Заявления, которые звучат, допустим, Квасьневского, о том, что оппозиция должна усилить давление на руководство страны, усилить динамику протеста – после этого уважающая страна этого политика бы не пустила даже близко к своим границам.

Впрочем, в так называемом «еврогородке» дорогие гости из Европы ночевать не пожелали. А зря. Хоть бы заглянули в приемную депутата, развернутую в одной из палаток.

Приемная больше напоминает столовую. Картошка, винегрет. А вот и сам депутат: ведет прием пищи.

Пока депутат завершает трапезу, в палатке с аппетитом обсуждают будущее родной Украины. Мнения в лагере разошлись.

Участник акции протеста:

Моя позиция – Таможенный союз, моего товарища – Евросоюз.

А вот на улицах палаточного городка о глобальном разговаривали меньше. Кто-то пел, кто-то стоял в очереди к полевой кухне, а кто-то не упустил шанс прибарахлиться. На майдан привезли солидную коллекцию секонд-хенда.

Участники акции протеста:

Я предпочитаю все-таки Евросоюз.

Чем будет лучше? (Зарплата выше будет. Я уверен в этом. Я работал в Чехии и Англии.) А почему Вы там не остались? (без ответа)

Виталий Дзос, народный депутат Верховной рады Украины:

Подгоняли автобусы и в эти автобусы приглашали студентов поехать в Киев. При этом давали тут же 700 гривен.

Аргумент многих жителей Украины, выступающих за интеграцию с ЕС: там хорошо, и у нас так же будет. Аналитики объясняют: то соглашение, которое страна в итоге не подписала, затянуло бы на шее Украины экономическую петлю. И с каждым годом ее затягивало бы все туже.

Олег Калашников, лидер Общевоинского союза Украины:

Мы производим более 50 миллионов зерновых в год. По соглашению с Европой Украина бы получила квоту на продажу в год в Европу только лишь 1 миллиона тонн зерна. Скажите: это не дискриминация Украины?

Роман Василишин, политолог:

На самом деле все будет так, как в Болгарии. Купили французы и, по-моему, немцы коммунальные фирмы. И сразу 250 евро – средняя зарплата, 300 евро – счета за коммуналку получили болгары.

Кроме того, большой риторический вопрос – нужно ли будет Европе то, что производит украинская промышленность? Чтобы подогнать продукцию под евростандарты, деньги понадобятся очень немалые. И даже в этом случае не факт, что ниша уже лет 10 не будет занята конкурентами.

Инфраструктура таких массовых променадов была организована по высшему разряду: устал гулять – по дороге можно выпить хоть ведро кофе или вообще остановиться и отобедать горячим супом. Вообще, центр Киева в эти дни выглядел, мягко говоря, весьма своеобразно: возле Рады поют, бойцы «Беркута» устраивают фотосессии, охраняя административные здания, а художник Сергей Поярков, заблокировав с друзьями один из перекрестков, думает: «А что же дальше?»

Сергей Поярков, художник:

Зачем нам оппозиция рассказывает про то, что будет единый лидер, и нам его не предъявляют – вот этого я не могу понять.

Пока же командира нет, протестующие стали захватывать объекты, которые пришлись им по душе. Как, к примеру, Дом профсоюзов.

Внутри все напоминает зал ожидания, а проще говоря, обычную ночлежку. Здесь регистрируют новоприбывших из разных регионов страны, а там, судя по указателю, даже можно попасть на встречу с дипломатами.

Коридоры теперь больше похожи на антирекламу очередей к чиновникам. На каждом этаже – дежурный.

А эти господа искренне верили, что мороз им не помеха, но дорогие костюмы ненадолго приблизили министра иностранных дел Ирландии со свитой к рядовым жителям Украины.

Паскаль Донохоу, глава департамента Европейского союза, Министерства иностранных дел и торговли Ирландии:

Холодно, поэтому выскочили буквально ненадолго и уже уезжаем.

На фоне евромайдана в Киеве проходил саммит ОБСЕ. Беларусь на заседании представлял министр иностранных дел Владимир Макей. Но, несмотря на пристальное внимание Европы к ситуации с Украиной, в Киев не приехали ни главный дипломат ЕС Кэтрин Эштон, ни министры иностранных дел Великобритании и Франции.

Олег Михнюк:

Сразу с Европой ничего хорошего не получится, и мы это сами прекрасно понимаем. Потому что, сами понимаете: если человек всю жизнь прожил в деревне и он переехал в город, то городские манеры не быстро к нему приходят.

Те же, кто выступал в поддержку правящей Партии регионов, митинговали в парке неподалеку. И только днем. Вдохновлялись репертуаром группы «Любэ» и военными песнями.

Мария Миненко, жительница деревни Переходовка:

Я за Европу 50 на 50. Наши думают, что если попадут в Европу, все нам будет на блюдечке. Ничего нам не будет.

Мария Федоровна, живущая в селе, что километрах в 50 от Киева, настроена демократично. Внука на майдан отпустила, тот вернулся и больше сам не пошел. Она не то, чтобы категорически против евроинтеграции. Просто не уверена, что так будет лучше для ее семьи.

Мария Миненко, жительница деревни Переходовка:

Наши повыходили замуж за россиян, за белорусов. Мы же как одна семья.

Последнюю каплю масла в огонь накануне подлил британский журналист. Сообщив, что Виктор Янукович договорился с Владимиром Путиным о вступлении Украины в Таможенный союз. Правда, пресс-служба Кремля эту информацию опровергает.

Так и с Евромайданом. Говорить, что на акциях протеста в центре Киева все куплено или, напротив, что каждый пришел на площадь исключительно из патриотических соображений, мы, конечно, не станем. Ведь здесь мы встретили и офицеров-афганцев, и тех, кому будто бы негде переночевать, и школьниц, которым очень нужны свежие фотографии для социальных сетей, и даже увидели флаги Грузии и Норвегии. Но как бы там ни было, Новый год в Украине все же будет. Небольшую елку возле Рады протестующие пока не тронули.