Новости Украины. Главы западных дипломатических ведомств, посетив Майдан, то есть совсем недипломатично вмешавшись в события в суверенном государстве, официально прибыли в пятницу в Киев на самом деле для другого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Им предстояло принять участие во встрече совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. На которой, кстати, вопрос о «продавливании отдельными партнерами своих приоритетов в ущерб интересам других государств» поднял глава белорусской дипломатии Владимир Макей. Для недопущения этого, а также применения практики двойных стандартов, дискриминационных ограничительных мер и иного, что порождает недоверие в рамках ОБСЕ и снижает эффективность этой международной организации, в Киеве была подписана декларация о процессе «Хельсинки плюс 40». Эта инициатива прямо направлена на оздоровление структуры, как важной глобальной переговорной площадки.

Также киевский форум СМИД ОБСЕ одобрил и важное дополнение к плану действий по борьбе с торговлей людьми. Признанную роль в усилиях на этом направлении играет именно Беларусь.