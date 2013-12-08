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В Киеве в рамках ОБСЕ подписана декларация о процессе «Хельсинки плюс 40»

08 декабря 2013 18:43
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Новости Украины. Главы западных дипломатических ведомств, посетив Майдан, то есть совсем недипломатично вмешавшись в события в суверенном государстве, официально прибыли в пятницу в Киев на самом деле для другого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Им предстояло принять участие во встрече совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. На которой, кстати, вопрос о «продавливании отдельными партнерами своих приоритетов в ущерб интересам других государств» поднял глава белорусской дипломатии Владимир Макей. Для недопущения этого, а также применения практики двойных стандартов, дискриминационных ограничительных мер и иного, что порождает недоверие в рамках ОБСЕ и снижает эффективность этой международной организации, в Киеве была подписана декларация о процессе «Хельсинки плюс 40». Эта инициатива прямо направлена на оздоровление структуры, как важной глобальной переговорной площадки.

Также киевский форум СМИД ОБСЕ одобрил и важное дополнение к плану действий по борьбе с торговлей людьми. Признанную роль в усилиях на этом направлении играет именно Беларусь.

# Документы # Международное сотрудничество

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