Декрет о содействии занятости населения опубликован на Национальном правовом интернет-портале

Главный посыл – создание максимально благоприятных условий на рынке труда и содействие гражданам в трудоустройстве. Ключевая роль отводится местным органам власти.

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Постоянные комиссии, в состав которых войдут депутаты всех уровней, представители городских и районных исполкомов, а также общественные деятели станут посредниками между нанимателями и соискателями. Они будут контролировать уровень безработицы в каждом населенном пункте. Декрет дает широкие полномочия комиссиям, в том числе – принимать решение о применении мер финансового воздействия.

Горожане: Почему мы работаем, а они не работают и живут на таких же самых правах?

Когда на пенсию идешь, одинаково пенсию получаешь. Если мы работаем, а он не работает – одинаковая пенсия.

Если человек не работает, мне кажется, он саморазрушается.

Планируется, что с 1 января 2019 года не занятые в экономике граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.