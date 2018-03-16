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Эффективность судебной системы и актуальность Конституции. О чём говорил Александр Лукашенко с судьями Конституционного Суда

16 марта 2018 06:29
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Новости Беларуси. Без справедливых законов нельзя развивать государство, в котором на первом месте находятся благосостояние, правовая и социальная защищенность граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко 15 марта встретился с судьями Конституционного Суда. На встрече обсудили предложения по повышению эффективности судебной системы. Именно Конституционный Суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно всё проанализировать.

Эффективность судебной системы и актуальность Конституции. О чём говорил Александр Лукашенко с судьями Конституционного Суда-1

Опытом и знаниями судей Конституционного Суда Александр Лукашенко поручил воспользоваться при подготовке соответствующего совещания. Также на встрече говорили о возможности внесения изменений в Основной закон. Судьи должны комплексно проанализировать нормы Конституции и оценить их актуальность. При этом нужно не забыть про лучшие мировые практики.

Отметим, всего в Конституционном Суде 12 судей, шесть из них назначает Президент, оставшиеся избираются Советом Республики. Срок полномочий – 11 лет. Только с 2014 года Конституционным Судом была проверена конституционность 189 законов.

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# Александр Лукашенко # Конституция # Фотофакт

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