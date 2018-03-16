Эффективность судебной системы и актуальность Конституции. О чём говорил Александр Лукашенко с судьями Конституционного Суда

Новости Беларуси. Без справедливых законов нельзя развивать государство, в котором на первом месте находятся благосостояние, правовая и социальная защищенность граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 15 марта встретился с судьями Конституционного Суда. На встрече обсудили предложения по повышению эффективности судебной системы. Именно Конституционный Суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно всё проанализировать.