Выборы президента проходят 18 марта в России. Проголосовать можно также в 13-ти городах Беларуси

Новости России. Выборы президента проходят 18 марта в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главный государственный пост претендуют 8 кандидатов: действующий президент Владимир Путин, представитель от коммунистов Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая и журналист Ксения Собчак, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Борис Титов, политик и профессор Сергей Бабурин, а также глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Сделать свой выбор могут и россияне, постоянно или временно проживающие в нашей стране. Отдать голос они смогут на участках, которые открыты во всех областных центрах, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Полоцке, Орше, Островце и Клецке.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Обстановка в мире весьма турбулетна по дипломатическим причинам. Граждане Российской Федерации ждут укрепления веса России на международной арене во внешней политике, что и происходит. Большие ожидания связывают и с улучшением жизни российских граждан внутри страны, и укреплением нашего авторитета в мире.