Эксперт «Минского диалога»: Самый амбициозный план ЕАЭС и Европейского союза – это установление зоны свободной торговли

Новости Беларуси. Евразийский экономический и Европейский союзы имеют точки соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение озвучено на пленарной сессии «Минского диалога». На одной из площадок конференции эксперты рассуждали об экономической безопасности региона. Участники уверены: для тесного сотрудничества объединениям необходимо сблизить технические стандарты и гармонизировать законодательства. И первые шаги на этом пути уже сделаны.

Майкл Эмерсон, научный сотрудник центра исследований европейской политики (Бельгия):

Самый амбициозный план Евразийского экономического союза и Европейского союза – это установление зоны свободной торговли. Такое сотрудничество в интересах двух объединений, но есть вопросы возрастания конкуренции. Поэтому этот вопрос нуждается в детальной проработке. Недавно ЕАЭС принял более 5 тысячи стандартов технических. Сделали это самостоятельно, это можно считать первым шагом.

По мнению экспертов, европейский регион готов и для масштабной интеграции. Создание общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока – амбициозная идея, которая принесёт реальную пользу, в том числе и для Беларуси. Наша страна привлекает инвесторов возможностями в сфере высоких технологий и выгодным географическим положением.

Ульф Шнайдер, сопредседатель рабочей группы по экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока (Германия):

Реализовав единое экономическое пространство, которое для Беларуси выгодно будет и с политической, и экономической точки зрения. Наша идея – начинать конкретными техническими, экономическими шагами. Например, таможня. В Евразийском экономическом союзе есть свой налоговый кодекс, в Европейском союзе тоже есть свой налоговый кодекс, они недалёко друг от друга. Очень много прав похожих. На это надо работать, чтобы стать еще ближе. Единое экономическое пространство и свободная торговля – следующий шаг.