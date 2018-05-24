Что делать, чтобы избежать международных конфликтов? Мнения экспертов форума «Минский диалог»

Новости Беларуси. В рамках «Минского диалога» эксперты перешли к более детальному обсуждению вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это происходит в рамках тематических сессий. Главная тема форума – безопасность в Восточной Европе. И, как подчёркивают эксперты, в регионе действительно накопилось достаточно проблем, которые требуют быстрого разрешения.

На одной из сессий говорили о проблеме серединных стран. То есть страны, которые находятся между крупными государствами и вольно или невольно попадают под их влияние. Не всегда, но такое соседство приводит к конфликтным ситуациям. Как пример, сложная обстановка в Украине. Чтобы избегать таких ситуаций, эксперты рекомендуют стараться максимально соблюдать экономический и политический баланс при работе с партнёрами.

Александр Искандарян, директор института Кавказа (Армения):

Очень видно, понятно, что те страны, которые резко себя позиционируют на одной из сторон глобального противосстояния, они страдают. Это мы видим на примере Грузии и Украины, но этого нет на примере моей страны или Беларуси, когда страны пытаются соединять, а не разделять.

На форуме звучала тема сотрудничества в рамках инициативы «Восточное партнёрство». Куда входит и наша страна. Инициативе 10 лет, но продвижение по этому пути идет недостаточно эффективно. Ситуация в регионе изменилась, появились новые крупные объединения. Например, Евразийский экономический союз. Как строить сотрудничество в такой ситуации, чтобы соблюсти паритет.

Райнхард Крумм, глава регионального офиса по сотрудничеству и миру в Европе (Германия):

Страны «Восточного партнёрства» и мы попробуем найти выводы, чтобы все страны – а не только те, что подписали договор с Европейским союзом – имели хорошее, безопасное и нормальное будущее. Самое важное это зависит от всех стран, в том числе и от Беларуси.

Укрепить региональную стабильность невозможно без контроля за вооружением. В рамках «Минского диалога» эксперты призывают соблюдать международные соглашения в этой сфере. Это основное условие для поддержания мира и безопасности в регионе.

Йорис Воорхуве, председатель нидерландской консультативной комиссии по поддержанию мира и безопасности (Нидерланды):

Контроль за вооружениями очень важен для всех стран в Европе и для Беларуси тоже. У нас в Европе огромное количество вооружений разных видов и это опасно. Мы должны вернуться к взаимным соглашениям, которые предусматривают использование как можно меньшего количества оружия для агрессивных действий. Конечно, все имеют права защищать свои страны, но не агрессивно, чтобы привнести больше мира и спокойствия в регион, нужно соблюдать эти соглашения.