Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев

Новости Украины. Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 20 февраля сделал глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.
Новости Украины. Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 20 февраля сделал глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.
Ожидается, что эта тема будет звучать и в апреле на предстоящем Совете министров иностранных дел Содружества в Минске.
Напомним, что напрямую СНГ не принимает участия в решении вопроса по урегулированию ситуации в Украине. Однако косвенно усилия по скорейшему разрешению этой проблемы совершаются.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Многие государства принимают деятельное участие во всех шагах, мероприятиях с целью содействия урегулирования этой ситуации. Прежде всего, хочу назвать Беларусь, на земле которой проходят регулярные минские встречи.
Регулярно в ходе переговоров на высшем уровне с президентом Украины, с министром иностранных дел представители стран СНГ эту тему обсуждают и выражают свою готовность оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации.
Сегодня же, 20 февраля, основная тема проходящих в Минске консультаций – работа по формированию в Содружестве независимых государств общего образовательного пространства.