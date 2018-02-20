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Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев

20 февраля 2018 11:02
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Новости Украины. Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 20 февраля сделал глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.  

Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев-1

Ожидается, что эта тема будет звучать и в апреле на предстоящем Совете министров иностранных дел Содружества в Минске.  

Напомним, что напрямую СНГ не принимает участия в решении вопроса по урегулированию ситуации в Украине. Однако косвенно усилия по скорейшему разрешению этой проблемы совершаются.  

Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:  
Многие государства принимают деятельное участие во всех шагах, мероприятиях с целью содействия урегулирования этой ситуации. Прежде всего, хочу назвать Беларусь, на земле которой проходят регулярные минские встречи.  

Регулярно в ходе переговоров на высшем уровне с президентом Украины, с министром иностранных дел представители стран СНГ эту тему обсуждают и выражают свою готовность оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации.  

Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев-7

Сегодня же, 20 февраля, основная тема проходящих в Минске консультаций – работа по формированию в Содружестве независимых государств общего образовательного пространства.  

# СНГ # Фотофакт # Сергей Лебедев

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