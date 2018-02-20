Страны СНГ готовы оказать максимальное содействие в урегулировании ситуации в Украине – Сергей Лебедев

Новости Украины. Страны СНГ крайне заинтересованы в мире и стабильности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление 20 февраля сделал глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

Ожидается, что эта тема будет звучать и в апреле на предстоящем Совете министров иностранных дел Содружества в Минске.

Напомним, что напрямую СНГ не принимает участия в решении вопроса по урегулированию ситуации в Украине. Однако косвенно усилия по скорейшему разрешению этой проблемы совершаются.