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Эстония лишила граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах

26 марта 2025 19:50
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Право участвовать в голосовании на муниципальных выборах в Эстонии лишены граждане третьих стран, в том числе России и Беларуси. Решение об этом принял национальный парламент, депутаты которого в ускоренном порядке проголосовали за внесение изменений в действующую Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония лишила граждан России и Беларуси права голоса на муниципальных выборах-2

За принятие данной поправки проголосовали 93 депутата, семеро были против. В пояснительной записке сообщается, что теперь право голоса на выборах в собрания местных самоуправлений предоставляется только постоянно проживающим в стране гражданам Эстонии, стран Евросоюза и НАТО.

Отметим, официальный Таллин уже долгое время ищет возможность ограничить избирательные права белорусов и россиян, которые живут на постоянной основе в Эстонии. И вот еврочиновники нашли способ, как угодить Брюсселю, хоть это и идет вразрез с любыми демократическими принципами.

# Новости Эстонии # Международная политика

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