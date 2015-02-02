Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км

Новости Беларуси. Победным маршем вдоль внешних границ СНГ! 2 февраля от стен Брестской Крепости стартовала международная эстафета в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стражи границ стран Содружества провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 независимых государств, преодолев более 60 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Эстафетной группы начать движение по маршруту вдоль государственных границ Республики Беларусь!

На эстафетной карте белорусского этапа – остановки на погранзаставах, в местах боевой славы, у обелисков павшим воинам в Великой Отечественной по всей стране. Участники международной памятной акции подчеркивают: главное еще раз напомнить о горьких уроках одной из самых кровопролитных в истории войн.

Сергей Косачук, старший эстафетной группы:

Мы хотим напомнить всем, кто встречается нам на пути, что Великая Победа в войне - это общее достояние. Память о ней мы должны хранить, отстаивать от попыток фальсификации, подмены понятий. Мы хотим, чтобы ныне живущие были достойны подвига тех, кто эту победу завоевал. Чтобы понимали, что советских народ – народ-победитель.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ:

Эстафета еще раз демонстрирует единство наших народов, у нас общее прошлое, будущее. И то, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, напоминает о том, что нужно объединять наши ряды, укреплять наше единство. И только вместе мы сможем обеспечить безопасность на внешних рубежах Содружества. Мы сможем обеспечить мир и спокойствие в наших семьях.

Эстафета стартовала сразу по двум маршрутам. Навстречу белорусским пограничникам выехали коллеги из Мурманска. Присоединятся к акции и единомышленники из Монголии.

По Беларуси эстафетная группа пройдет за 17 дней.

18 февраля у «Кургана дружбы» на стыке границ Беларуси, России, Латвии пройдет передача символов представителям погранслужбы ФСБ России.

Завершится марафон Победы 28 мая в Москве на Поклонной горе.