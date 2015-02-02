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Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км

02 февраля 2015 11:37
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Новости Беларуси. Победным маршем вдоль внешних  границ СНГ! 2 февраля от стен Брестской Крепости стартовала международная эстафета в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стражи границ  стран Содружества провезут штандарт и  эстафетный кубок   по территории 9 независимых государств, преодолев более 60 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Эстафетной группы начать движение по маршруту вдоль государственных границ Республики Беларусь!

На эстафетной карте белорусского  этапа –  остановки  на погранзаставах, в местах боевой славы, у обелисков  павшим воинам в Великой Отечественной по всей стране. Участники   международной памятной акции подчеркивают: главное еще раз напомнить о горьких уроках  одной из самых кровопролитных в истории войн.  

Сергей  Косачук, старший эстафетной группы:
Мы хотим напомнить всем,  кто встречается нам на пути, что Великая Победа в войне  - это общее достояние. Память о ней мы должны хранить, отстаивать от попыток фальсификации, подмены понятий. Мы хотим, чтобы ныне живущие были достойны подвига тех, кто эту победу завоевал. Чтобы понимали, что советских народ – народ-победитель.

Александр Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ:
Эстафета еще раз демонстрирует единство наших народов, у нас общее прошлое, будущее. И то, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, напоминает о том, что   нужно объединять наши ряды, укреплять наше единство.  И только вместе мы сможем обеспечить безопасность на внешних рубежах Содружества. Мы сможем  обеспечить мир и спокойствие в наших семьях.

Эстафета стартовала сразу по двум маршрутам. Навстречу белорусским пограничникам выехали коллеги из  Мурманска. Присоединятся к  акции и единомышленники из Монголии.

По  Беларуси эстафетная группа пройдет за 17 дней.

18 февраля у «Кургана дружбы» на стыке границ Беларуси, России, Латвии пройдет передача символов представителям погранслужбы ФСБ России.

Завершится  марафон Победы 28 мая в Москве на Поклонной горе.

# Леонид Мальцев # СНГ

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