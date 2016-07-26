«Есть неудовлетворение состоянием отдельных направлений»: Президент – о работе Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Принципиальный и серьезный разговор с представителями силового блока страны. 26 июля Президент Беларуси, подводя итоги внезапной проверки деятельности пограничных органов, выразил неудовлетворенность состоянием отдельных направлений.

Оценить работу погранкомитета Александр Лукашенко поручал лично.

Президент напомнил, что только в текущем году к вопросу пограничной безопасности обращаются уже в третий раз.

Глава государства уверен: учитывая геополитическое положение Беларуси и неспокойную ситуацию в мире, проблем в этой сфере быть не должно.

Особенно, как подчеркнул Глава государства, с такой численностью пограничников.

На этом нарушителе рубежей невооруженным глазом видна тельняшка зеленого цвета. А такие носят пограничники. Этот контрабандист мнимый, а вот цель конкретная – словно под лупой рассмотреть проблемы границы.

Александр Лукашенко лично поручил провести внезапные и точечные проверки органов пограничной службы. Папка с результатами двухмесячных испытаний на бдительность и профессионализм пограничников легла на стол президента. А сегодня – подведены итоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне были доложены результаты этой внезапной проверки. Было несколько мнений. Разобраться. Кого надо – поблагодарить, кого надо – наказать. Я не стал это делать кулуарно. Я думаю, что разговор должен быть принципиальным, мы – люди военные. Тем более, некоторые факты этой проверки меня серьезно настораживают.

Почему? Потому, что мы только в этом году третий раз обращаемся к вопросам пограничной безопасности. И то, что мы на уровне Президента третий раз подходим к этому вопросу – значит, есть не просто настороженность, а, скажу откровенно, глубокое неудовлетворение состоянием отдельных направлений деятельности Пограничного комитета.

Эффективность работы людей в зеленых фуражках оценивали не на учениях и штабных играх, а в реальных условиях. Условные нарушители в пунктах пропуска пытались провезти контрабанду, а на самой границе – прорваться через контрольно-следовую полосу.

Проверили пограничников, а выводы сделаны для всего силового блока страны.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Поставлены конкретные поручения Президентом: и практического характера, и глобальные. В частности, был разговор о том, что нужно совершенствовать работу и подготовку тех людей, которые будут работать на пропуске (контролёров). Нужно повышать эффективность оперативной работы среди населения в пограничной зоне. Глава государства обратил внимание на то, чтобы была произведена оценка приоритетов деятельности ведомства. Чтобы было чёткое понимание: от каких угроз мы должны защищать страну на наших границах

За последние годы – граница стала настоящим заслоном для нарушителей. Погранзастава «Сварынь» на самом сложном южном направлении. Открытость рубежей, густые леса и непроходимые топи всегда способствовали расцвету контрабанды, а теперь у соседей ещё и военный конфликт. Сейчас практически вдоль всего периметра барьер из высокого ограждения и современных систем обнаружения нарушителей. В Мозыре – погранотряд и семь новых застав. В арсенале пограничников – новые виды вооружений и техники.

Вадим Бузук, заместитель начальника заставы «Сварынь»:

В режиме онлайн мы можем смотреть за местностью с помощью видеокамер. Есть участки у нас, куда надо идти по 2,5 часа. Где-то мокро, грязно, трудная дорога. На квадроцикле – это час, едешь комфортно, быстро. То есть, манёвренность у нас увеличилась

На новую высоту во всех смыслах белорусские пограничники поднялись благодаря и модернизированному авиапарку, и отечественной системе «Паук». В её сети попадёт любой беспилотник или десант, летящие даже на самых малых высотах.

Но Президента интересует профессиональная подготовка стражей границы. В стране создан Институт пограничной службы. Программы подготовки должны стать такими же современными, как и оснащение этих аудиторий.

Страна на стыке геополитических и экономических интересов. А вдоль наших рубежей, как змеи, вьются контрабандные тропы, и каналы незаконной миграции.

В Беларуси никогда не экономили на границе, поэтому и законное требование президента – полная отдача от пограничников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку мы – транзитная страна, граница приобретает очень серьезное значение, мы отмахнуться от этих вопросов не можем. Я хотел бы, чтобы разговор был откровенным, принципиальным.

Вопрос не в том, чтобы поблагодарить или наказать. Отнюдь нет. Вопрос состоит в том, чтобы после этого было лучше на границе. Ну а то, что будет лучше, я в этом не сомневаюсь. Скажу по-мужски: с вами или без вас (вопрос только в этом), но будет лучше. Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы.

Сейчас в Пограничном комитете лишь каждый пятый – срочник. Остальные офицеры и прапорщики. Все кандидаты проходят тщательную проверку. Президент требует отточить подготовку кадров. Формула отбора проста: все кто с шевронами ГПК должны соответствовать двум П. Быть патриотом и профессионалом.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Самое пристальное внимание подбору личного состава и его обучению. Мы абсолютно понимаем, что тут должны быть люди, во-первых, абсолютно преданные своему народу и понимающие, что задачу надо выполнять. А, во-вторых, преданность без высокой профессиональной подготовки – тоже не очень, так сказать. Поэтому и то, и другое мы подбираем и серьёзно готовим.

Президент сам в молодости топтал фланги и служил в погранвойсках. Поэтому Александр Лукашенко настаивает – пограничники должны вернут к себе былое уважение. Тогда и жители приграничья более охотно будут помогать в охране границы. В Беларуси уже несколько лет работают пограничные добровольные дружины. И по итогам этого года более половины нарушителей задержано с их помощью.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Каждый должен понимать, что от него это зависит и действовать так, что будет моя семья обеспечена безопасно. Тогда и в целом, в государстве будет всё обеспечено

Ещё одно требование Президента – чтобы люди в зелёных фуражках не проспали в шапку новые угрозы на границе. Ещё вчера большой бдительности требовали рубежи с Украиной, а теперь уже с Евросоюзом.

В приоритете, по-прежнему, противостояние антитеррору и экономическая безопасность.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

С этим ещё раз проанализируем ситуацию, и под эти приоритеты уже выстраивать деятельность пограничного ведомства. И такая задача поставлена, она будет выполняться в ближайшей перспективе.

Мир бурлит. Попытки переворотов, дестабилизации порядка и лавина незаконной миграции. Надёжной защитой от всех волн испытаний должна быть граница. Сегодняшняя встреча у Президента –промежуточное совещание. В стране продолжат изучать работу пограничного ведомства и внезапные проверки. Уже с завтрашнего дня.