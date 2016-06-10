«Если мы будем вместе - с нами никто не справится»: депутаты Парламентского собрания - о значимости Союзного государства

Новости Беларуси. Беларуси и России нужны совместные программы по импортозамещению и межрегиональному сотрудничеству. Парламентариев двух стран сегодня объединила сессия Парламентского собрания, 50-ая, юбилейная по счёту.

Участники встречи едины во мнении: тот опыт, который накоплен за годы сотрудничества неоценим. Что объединяет две страны и какие вопросы все еще стоит урегулировать на законодательном уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Российский флаг на здании белорусского парламента появился не случайно. Минск вновь стал площадкой для двустороннего диалога. На этот раз парламентского. Словно в продолжение прошедшего третьего Форума регионов и Дней Москвы в Минске.

Эта сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России юбилейная. Пятидесятая по счёту. Уже по тёплой встрече понятно: видятся парламентарии не первый раз, объединяют совместные законодательные инициативы. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин в Синеокой бывал не единожды. Экономист по образованию, о развитии экономических связей России говорит не только на страницах своих диссертаций, но и на парламентских сессиях.

Сергей Нарышкин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Российской Федерации:

В числе направлений развития Союзного государства - это разработка единой промышленной политики, торговой политики, научно-технической, создание единого энергетического, транспортного, информационного пространства.

Новым этапом в дружбе двух стран стала середина девяностых. Тогда, в 96-ом, две страны подписали Договор об образовании сообщества, в 97-ом — о создании союза двух стран. Сегодня граждане России и Беларуси имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования. Действует единое миграционное пространство. На различных уровнях (ведомственном, парламентском, вузовском) стороны уже заключили 800 соглашений по сближению систем образования. Тем не менее неурегулированные вопросы в законодательной сфере есть.

Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Не решён вопрос для временно пребывающих россиян на территории Беларуси, белорусов - в России по оказанию медицинской помощи

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

В Российской Федерации ввели обязательные экзамены по русскому языку и истории для всех мигрантов, которые приезжают в Россию, для того, чтобы они получили работу. И Постоянный Комитет этот вопрос тоже поставил перед Парламентским собранием - о том, чтобы сделать изъятие для граждан Беларуси. Парламентское собрание моментально откликнулось на этот вопрос.

А ведь гармонизировать законодательство надо и в рамках ЕАЭС, - уверен депутат Совета Федерации Степан Киричук. Его комиссия по вопросам внешней политики как раз содействовала реализации плана международной деятельности Парламентского собрания.

Степан Киричук, член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики:

Законодательство по труду, по технике безопасности, по технологиям, по оказанию медицинской помощи между Россией и Беларусью одинаково. Но, если я выезжаю в Киргизию или киргиз приезжает сюда, то действуют другие законодательства

О гармонизации законодательства Беларуси и России, единой экономической и промышленной политике говорили на третьем Форуме регионов. Тему затронули и на выставке «Белагро». На презентации достижений сегодня побывали союзные парламентарии. На рекордной по своим масштабам выставке белорусскому агросектору есть что показать.

Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы Российской Федерации:

Экономическая интеграция, которая сегодня существует между двумя странами - она даёт тот эффект, который мы сегодня здесь увидели

Святослав Сокол, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Порядка, по - моему, ста контрактов заключено. Это говорит о том, что и выгодно белорусам, и выгодно России. И, вообще, если мы будем вместе - а похоже, что этот процесс в этом направлении идёт - с нами никто не справится

И союзных программ, проектов и инициатив с каждым годом становится все больше. А это говорит о том, что две страны заинтересованы в расширении двусторонних связей.