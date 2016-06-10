Партнёрство бизнеса и государства: с какими предложениями выступят на ВНС предприниматели Минской области

Новости Беларуси. Частная инициатива на пользу государству. Предпринимательский сектор готов высказать свои предложения на пятом Всебелорусском народном собрании.

Среди 350 делегатов от Минской области на Всебелорусском народном собрании - представители бизнес-сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роль предпринимательства в экономике центрального региона увеличивается. Растёт количество инновационных предприятий в малых городах.

Сегодня уже около трети бюджета области зависит от частников. Их вклад увеличился с 2 до 80 триллионов рублей.

Открытая площадка масштабного форума станет ещё одной возможностью обсудить успешное партнёрство бизнеса и государства.

Сергей Новицкий, председатель Совета по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Оценка регулирующего воздействия на нормативные и правовые акты, которые действуют в государстве - предприниматели должны активно участвовать в разработке законодательных актов. Нужно перестроить предпринимательские сферы, торговые сферы, производственные. Нужно ставить наших предпринимателей в цепи производственных наших крупных гигантов - это промышленная кооперация, интеграция, создание кластеров производственных. Ну вот такая основная задача, которая стоит перед предпринимательством