Беларусь выступает за новые правовые рамки отношений с ЕС

Новости Беларуси. Беларусь выступила за новые правовые рамки отношений с ЕС, которые учитывали бы ее обязательства перед ЕАЭС и Союзным государством. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси в Брюсселе. Владимир Макей принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сейчас руководствуемся еще тем соглашением, которое было подписано Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом в 1989 году. Ситуация сейчас изменилась, обстоятельства сейчас изменились, необходимо всю ситуацию приспособить к изменившимся обстоятельствам. Необходимо создать новую правовую основу доля нормального взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом. Но при этом мы исходим из того, что мы не должны нарушать те обязательства, которые взяты нами в рамках Евразийского экономического союза, Союзного государства и иных интеграционных структур.

Также участники встречи обсудили подготовку к следующему саммиту «Восточного партнерства». Он состоится в 2017 году.

Владимир Макей призвал сохранить целостность инициативы и не допустить появления новых разделительных линий в регионе. Беларусь выступает за проекты, которые бы способствовали развитию торговли, привлечению инвестиций.

Напомню, в инициативу «Восточного партнерства» входят государства-члены Евросоюза, а также страны постсоветского пространства: Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.